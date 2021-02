Wyciekły specyfikacje nowych procesorów serwerowych AMD i Intel

EPYC Milan oraz Xeon Ice Lake-SP to trzecie generacje procesorów serwerowych na rok 2021. W sieci pojawiły się ich pełne specyfikacje, które zdradzają niemal wszystkie szczegóły.

Za wyciek odpowiada użytkownik Twittera o pseudonimie momomo_us, który pokazał listy procesorów każdego producenta wraz z ich specyfikacją. Prezentujemy je poniżej, przypominając od razu, że nie muszą one odpowiadać prawdzie - finalne specyfikacje mogą prezentować się inaczej. Niestety, taki urok wycieków. EPYC Milan to procesory serwerowe 3. generacji od AMD, którą producent planuje wprowadzić na rynek w pierwszym kwartale 2021 roku. Z kolei procesory Intela - czyli Ice Lake-SP Xeon - mają pojawić się w drugim. Co łączy obie marki? Każda posiada zmienioną architekturę w stosunku do poprzednika. Z tego, co wiemy, AMD ma świeższe rozwiązania od rywala.

AMD EPYC Milan (3. generacja)

AMD wprowadzi 19 modeli procesorów, wykonanych w technologii 7nm przez TSMC i korzystających z architektury Zen3. Będą mieć do 64 rdzeni, 280W TDP oraz podwyższone taktowanie (w stosunku do EPYC Rome). Topowe modele to 2,45 GHz (3,50 GHz w trybie boost) przy 256 MB pamięci cache L3 i 32 MB L2. Procesory oznaczone literą P są dedykowane serwerom z jednym gniazdem. Oto pełen zestaw:

Xeon Ice Lake-SP (3. generacja)

Nowa linia procesorów Xeon została stworzona w procesie technologicznym 10nm+, jednak nie należy mylić go z 10nm SuperFin, czyli autorską technologią producenta. Ta zostania zastosowana w Sapphire Rapids Xeon. Procesory Ice Lake-SP korzystają z architektury rdzeni Sunny Cove, która została zaprezentowana jeszcze w 2019 roku, ale dopiero teraz trafia do serwerów. Dzielą się na trzy rodziny: Platinum, Gold oraz Silver, z czego "platynowe" to najmocniejsze. Xeon Platinum 8380 ma 40 rdzeni, taktowanie podstawowe 2,30 GHz i 270W TDP. Ogólnie wszystkie procesory mają wyższe taktowanie zegarów, niż AMD, co może nieco przchylić szalę zwycięstwa na korzyść "niebieskich". A tak prezentuje się pełna lista:

Rywalizacja pomiędzy AMD i Intelem nabiera tempa, jednak dopiero po wejściu obu generacji na rynek będzie można powiedzieć, kto stworzył lepsze procesory dla serwerów.

Źródło: WCCF Tech