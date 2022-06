Wyciekły zdjęcia Galaxy Z Flipa 4! Porównujemy je do Z Flipa 3

W sieci pojawiły się nowe fotografie przedstawiające tegoroczny model składanego smartfona od Samsunga. Sprawdzamy, co się zmieniło względem jego poprzedniej wersji.

Na twitterowym profilu TechTalkTV pojawiły się zdjęcia przedstawiające Galaxy Z Flipa 4. Jest to pierwszy wyciek prawdziwych fotografii smartfona. Jak dotąd do sieci udostępniane były jedynie grafiki koncepcyjne oraz rendery urządzenia. Co ciekawe, post został usunięty z portalu ze względu na naruszenia dotyczące praw autorskich.

Źródło: Twitter.com

Porównując zdjęcia nowego Z Flipa 4 do zeszłorocznego modelu opatrzonego numerem 3 bardzo łatwo o deja vu. Design obu smartfonów jest praktycznie identyczny.

Wiemy, że nowy flagowiec będzie posiadał nico cieńszą obudowę oraz większy ekran, a jakiś czas temu dotarliśmy również do informacji o tym, że Z Flip 4 otrzyma większa baterię oraz szybsze ładowanie. Z całą pewnością zobaczymy więc zmiany w podzespołach oraz parametrach telefonu. Jeśli jednak chodzi o jego design, to trzeba przyznać, że modyfikacje są praktycznie niedostrzegalne.

Poniżej przygotowaliśmy dla was porównanie nowych zdjęć Z Flipa 4 z fotografiami przedstawiającymi poprzedni model smartfona:

Samsung Galaxy Z Flip 4 Źródło: Twitter.com / Mr_TechTalkTV

Samsung Galaxy Z Flip 3 Źródło: PCWorld / Daniel Olszewski

W przypadku górnej części plecków urządzenia ciężko dostrzec jakąkolwiek różnicę. W obu modelach mamy dwa obiektywy oraz lampę - rozmieszczone po tej samej stronie smartfona. Drobną modyfikacją wydaje się być rozmiar zawiasu, który w modelu Z Flip 4 jest nieco mniejszy i nie zachodzi tak mocno na tył telefonu.

Samsung Galaxy Z Flip 4 Źródło: Twitter.com / Mr_TechTalkTV

Samsung Galaxy Z Flip 3 Źródło: PCWorld / Daniel Olszewski

Przód smartfona prezentuję się praktycznie identycznie. W obu modelach otrzymujemy kamerę do selfie umieszczoną w małym wcięciu w ekranie oraz niewielkie ramki wokół wyświetlacza.

Samsung Galaxy Z Flip 4 Źródło: Twitter.com / Mr_TechTalkTV

Samsung Galaxy Z Flip 3 Źródło: PCWorld / Daniel Olszewski

Samsung zdecydował się więc na drobne zmiany kosmetyczne w sferze wizualnej, które wynikają raczej ze zmian dotyczących specyfikacji urządzenia (jak np. powiększenie ekranu) niż chęci zmodyfikowania samego designu. Już wkrótce powinniśmy zobaczyć Z Flipa 4 na oficjalnej prezentacji Samsunga, która najprawdopodobniej odbędzie się 11 sierpnia.