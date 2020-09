Wyciekły zdjęcia nowego kabla do iPhone'a 12

Istniejące kable Lightning firmy Apple zostawiają wiele do życzenia, jednak ma się to zmienić. Mamy zdjęcia nowego kabla, który ma pojawić się razem z premierą iPhona 12.

Ten przeciek po raz pierwszy trafił do nas od użytkownika @L0vetodream, który już w lipcu napisał, że Apple produkuje nowe kable Lightning do najnowszych telefonów. Jednak do tej pory do Internetu nie trafiły tak dokładne zdjęcia jak teraz. Okazuje się, że nowy produkt będzie miał złącze USB-C na drugim końcu, zamiast USB-A. Dodatkowo, jak widać na zdjęciach, przewód ładowania jest w oplocie, zamiast tak jak do tej pory, z pokryciem z gumy.

Aktualne kable Lightning są mocno krytykowane, ponieważ są podatne na zniszczenie. W miejscu, w którym kabel styka się ze złączem często dochodzi do pęknięć, a później to awarii. Akcesoria w oplocie nylonowym są bardziej wytrzymałe i odporne na ciągnięcie, zginanie, skręcanie, a przy okazji nadaje bardziej ekskluzywny wygląd.

Dobra wiadomość jest taka, że nowy przewód ładowania marki Apple będzie na pewno zdecydowanie bardziej wytrzymały, ładniejszy, a dodatkowo kompatybilny z MacBookami obecnej generacji. Zła wiadomość jest jednak taka, że nie spodziewamy się, żeby pakiet iPhona 12 będzie zawierał jakieś inne nowości, jak na przykład EarPodsy.

Wielu użytkowników pewnie też odetchnie z ulgą, bo jeżeli Apple zachowuje port Lightning, to znaczy, że co najmniej jeszcze jedna generacja iPhonów będzie z nim kompatybilna.

