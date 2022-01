Wyciekły zdjęcia trzech wersji kolorystycznych Realme 9 Pro i Pro+

Od jakiegoś czasu docierają do nas różne informacje dotyczące dwóch modeli smartfonów Realme linii 9. Mowa oczywiście o wersjach Pro oraz Pro+, o których mogliśmy dowiedzieć się ostatnio sporo szczegółów. W tamtym tygodniu pisaliśmy o specyfikacji oraz przewidywanych renderach stworzonych we współpracy użytkowników @OnLeaks oraz @Smartprix. Tym razem Ci sami twórcy udostępnili zdjęcia pokazujące trzy kolory telefonów.

Come and take a look at the #Realme9Pro and #Realme9ProPlus in all three color options through official high-resolution press renders... #FutureSquad



On behalf of @Smartprix -> https://t.co/rH8bVve2mH pic.twitter.com/EK7AhuUAfZ