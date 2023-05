Wyciskam z pamięci RAM, co się da - G.Skill Trident Z5 6800 MHz i mój powrót do Extreme OC

Tym razem nie będzie to nudna recenzja pamięci DDR5. Postanowiłem opisać swoje przygody z podkręcaniem modułów G.Skilla oraz jak wyglądał udział w zawodach. Czy po 10-letniej przerwie ekstremalnie podkręcanie w jakiś sposób się zmieniło?

Spis treści

Zacznijmy od początku. Śmiało można powiedzieć, że przed ponad dekadą zajmowałem się dość profesjonalnie ekstremalnym podkręcaniem. Na swoim koncie miałem udział w zawodach online - czy to zespołowo, czy indywidualnie, jak w “mistrzostwach Europy” organizowanych w Moskwie w 2013 roku przez Asusa. To było jednak dawno temu. Na pewnym etapie mojego życia zapadła decyzja o porzuceniu mojego “hobby”. Powodów było kilka, choć nie będzie niespodzianką, jeśli powiem, że aspekt finansowy był jednym z nich. Powrotu nawet nie planowałem, przez co wyprzedałem bądź rozdałem większość osprzętu, który przez lata zgromadziłem w domu.

Jednak z nielicznych zachowanych fotografii sprzed 10 lat. Zawody ASUS OPEN OVERCLOCKING CUP 2013

Nie oznacza to jednak, że po latach nie wspominałem z delikatną nostalgią, jak świetnie się przy tym wszystkim bawiłem. Cóż - jedni lubią rozkładać silnik swojego wymarzonego samochodu na pojedyncze śrubki, inni znajdują ukojenie w zimnych oparach azotu. Motywatorem był udział w zawodach zorganizowanych przez Intela pod koniec ubiegłego roku. I choć dalej wciąż się wahałem, to finalnie w lutym podjąłem decyzję - wracam! Jednak od czego zacząć? Długo nie musiałem czekać z odpowiedzią, ponieważ otrzymałem maila z informacją, że G.Skill organizuje kwalifikacje do mistrzostw świata, których finał miał odbyć się w czasie targów Computex w Taiwanie.

Zobacz również:

G.SKILL OC World Cup 2023 Online Qualifier - przygotowania

Przeglądając regulamin, na pierwszy rzut oka wszystko wydawało się dość klarowne. Podstawowe wymagania prezentowały się następująco:

procesor Intela na platformę LGA1700

W testach wydajności włączone maksymalnie 4 rdzenie oraz taktowanie zablokowane na 5,5 GHz

Wykorzystanie modułów pamięci produkcji G.Skilla

Jak widać zasady zostały tak ustalone, aby każdy miał szansę spróbować swoich sił, nawet osoby nieposiadające dostępu do ciekłego azotu. Była to dobra informacja dla mnie, ponieważ wciąż nie posiadałem nawet swojego własnego kontenera na procesor. Szybki przegląd posiadanych części potwierdził, że mam wszystkie kluczowe elementy, aby spróbować swoich sił. Na stanie miałem zarówno procesor Core i9 dwunastej, jak i trzynastej generacji, oraz najnowszą i5. Na szczęście w swoich zapasach posiadałem również kilka zestawów pamięci DDR5 produkcji G.Skilla, jednak wybór był raczej z góry przesądzony.

G.Skill Trident Z5 RGB 6800 MHz 32 GB

Nie musiałem się długo zastanawiać, których kości użyć przy podkręcaniu. Wybór padł na zestaw składający się z dwóch modułów, które - dzięki zapisanemu profilowi XMP - domyślnie pracują z efektywnym taktowaniem 6800 MHz. G.Skill wykorzystało w tym modelu kości produkcji Hynix, a dokładnie - A-Die. To właśnie dzięki temu są w stanie przekroczyć bez większych problemów granicę 8 GHz, co udawało się tylko wybitnym sztukom poprzedniej generacji.

Fot. D.Kujawski / PCWorld

Posiadany przeze mnie zestaw posiada czarny radiator oraz dodatkowe podświetlenie RGB. G.Skill przygotował również wariant srebrny.

Zaczynamy zabawę

Z góry wiedziałem, że na wygraną czy nawet zaklasyfikowanie nie mam szans. Musiałbym mieć bardzo duże szczęście zarówno w przypadku posiadanych CPU, jak i egzemplarza pamięci. Szansa na trafienie tak zwanego “Golden Sampla” (posiadając tylko jeden procesor) jest znikoma. Dodatkowo żaden z posiadanych układów nie wyróżniał się, kluczowym w tym przypadku, zintegrowanym kontrolerem pamięci. Na sprawdzenie większej ilości sztuk układów też nie było większych szans.

Kwestię procesorów i pamięci mamy omówioną, została zatem płyta główna, choć bardziej powinienem napisać “płyty główne”. Pierwsze swoje próby przeprowadzałem na trzech modelach:

Może nie są to najwyższe modele w ofercie producentów, jednak w moich testach sprawdzały się przyzwoicie. W przypadku standardowej procedury nigdy nie przekraczałem napięć powyżej bezpiecznego poziomu. Ale w tym przypadku, licząc na przekroczenie 8 GHz, wiedziałem, że bez tego się nie obejdzie.

Rozpocząłem żmudny proces sprawdzania każdej płyty z każdym procesorem w celu odnalezienia “idealnego zestawu”.

Cóż, szybko się okazało, że posiadany Core i9-13900K posiada najgorszy możliwy kontroler pamięci (IMC). W przypadku tego układu nawet po wczytaniu profilu XMP 3.0, napięcia, które automatycznie ustawiały płyty główne, były zauważalnie wyższe niż w przypadku dwóch pozostałych jednostek. Finalnie układ ten był w stanie pracować z 2 kośćmi z częstotliwością 7600 MHz oraz pojedynczym 7800 MHz. Podobnie prezentowały się możliwości na przedyktowywanie pamięci w przypadku i9-12900K. Pamiętajmy jednak, że 12. generacja wcale nie słynęła z mocnych IMC, więc osiągniecie taktowania pamięci ponad 7,6 GHz można traktować nawet jak mały sukces.

Wszystkie wyniki do konkursu zostały wykonane z użyciem chłodzenia wodnego || fot. D. Kujawski

Po wykluczeniu obu i9 pozostał mi tylko i5-13600K, który to po wstępnych testach rokował bardzo dobrze. Układ ten był w stanie zbootować z modułami pracującymi z częstotliwością 8 GHz bądź 7,8 GHz dla kości pracujących w dual Channel. Normalnie byłbym bardzo zadowolony z osiągniętych rezultatów, jednak szybka weryfikacja zgłoszeń z HWBot uświadomiła mi, że z takim wynikiem raczej nie znajdę się w czołówce. Już po tygodniu od startu eliminacji pierwsze miejsce zajmowało zgłoszenie z wynikiem ponad 10 GHz!

Pora na broń specjalną

Szybko przeglądając wszystkie udostępnione zgłoszenia, można było zauważyć jedną zależność. Topowe miejsca zajmowały konstrukcje przeznaczone do ekstremalnego podkręcania, posiadające wyłącznie dwa gniazda dla modułów — tak zwane 1DPC. Na rynku dostępnych jest kilka modeli tak przygotowanych płyt głównych: Apex od Asusa, Tachyon Aorus Gigabyte, Unify-X MSI, czy Aqua OC Asrocka. Dwie ostatnie to konstrukcje wykorzystujące jeszcze układ Z690, których prawie w ogóle już nie można znaleźć w sklepach.

I choć bliski byłem zakupu kolejnej płyty głównej, to postanowiłem zasięgnąć języka. O poradę poprosiłem Michała “Xtreem Addicta” Vobożila. Potwierdził moje przypuszczenia, że blokadą jest płyta oraz nakierował mnie w stronę rozwiązania Asusa. Apex Z790 był mi już znany, ponieważ to właśnie na nim podkręcaliśmy procesory Intela na wspomnianych już zawodach w grudniu. I choć miałem nie szaleć z wydatkami przy powrocie do ekstremalnego OC, to uwierzcie mi na słowo - niewiele brakowało i zakupiłbym płytę Asusa. Postanowiłem jednak zapytać, czy przypadkiem sample wykorzystywane w grudniu nie zostały biurze prasowym i o dziwo - te były dostępne! Jeden wydatek z głowy, o ile wszystko przeżyje…

Zaczynam zabawę na poważnie

Jedno, co można powiedzieć o płycie Asusa Z790 Maximus Apex, to widać, że została przygotowana z myślą o ekstremalnym podkręcaniu. Rozbudowana sekcja zasilania, dodatkowe przyciski do sterowania zegarem BCLK, gniazda pamięci RAM umieszczone jak najbliżej procesora czy nawet odległość slotu PCe, by ten nie kolidował z kontenerem na ciekły azot. Jednak moim zdaniem mistrzostwem jest bardzo rozbudowany BIOS. Asus wprowadził nawet automatyczny system oceny możliwości podatności na przetaktowanie procesorów zainstalowanych w płycie głównej. Im wyższy wynik, tym – teoretycznie - jednostka będzie się lepiej “podkręcać”. Możemy również ocenić wydajność samego IMC. Cóż, moje przypuszczenia co do i9-13900K były słuszne, jednostka ta osiągnęła zaledwie 54 pkt w teście kontrolera, gdzie i5-13600K mogła się pochwalić 78 pkt.

Przystąpiłem do podkręcania pełen optymizmu. Pierwsze próby 8000 MHz - działa. Pora na 8200 MHz i tutaj też bez problemów, nawet w dual channel. Jednak jakiekolwiek próby przekroczenia tej granicy kończyły się albo Blue Screenem systemu Windows, bądź całkowitym zawieszeniem systemu i resetem ustaniem BIOS. Po raz kolejny nieodzowna była podpowiedź od Michała, który przypomniał mi, że modele “K” 13 generacji posiadają całkowicie odblokowany BCLK. Oznacza to, że możemy zarówno próbować zbootować naszego PC z szyną ustawioną na 75 MHz, jak i 130 MHz. Niższy zegar pozwalał na ustawienie wyższego mnożnika dla modułów pamięci. I choć bootujemy system z modułami DDR5 pracującymi w okolicach 8400 MHz, to w systemie Windows możemy dodatkowo podnieść o kilka MHz szynę BLCK, która wpływa na taktowanie pamięci.

W tym momencie trudno mi powiedzieć, czy blokadą do uzyskania lepszego rezultatu były moje umiejętności, użyty procesor czy posiadane moduły? Jednak finalny rezultat to 4615,9 MHz, co przekłada się na efektywną częstotliwość 9 231,8 MHz. Ponad 9 GHz na pamięciach chłodzonych wyłącznie przez dodatkowy wentylator traktuje jako wynik bardzo dobry. Pozwoliło to na zajęcie 37 miejsca z (81 zgłoszeń) w tej konkurencji. W pozostałych, niestety, nie miałem tyle szczęścia. Moduły pracujące “zaledwie” z częstotliwością 8200 MHz w testach Cinebench, SuperPi czy Y-Crancer to trochę za mało. Dodatkowo całkowicie nie wiem, jak optymalizować system Windows 10 pod względem benchmarków. Ponad dziesięć lat temu wszystko uruchomialiśmy na poczciwym XP, a siódemka była używana wyłącznie w testach 3D. Będzie co nadrabiać.

Test SuperPi 32 MB, jeden z trudniejszych do opanowania benchmarków, a wydajność jest mocno zależna od tweaków systemowych. Moim błędem było postawienie w tym przypadku na procesor Core i5-13600K. Na Core i9-12900K można osiągnąć wynik o ponad minutę lepszy. Do najlepszego wyniku zabrakło tylko, albo aż 7 pkt.

Mój pierwszy azot od lat…

Mając do dyspozycji jedną z lepszych płyt głównych do ekstremalnego OC, nie mogłem sobie odmówić próby podkręcenia procesora na ciekłym azocie. Zamówiłem zatem 30 l tego - co by nie mówić - drogiego chłodziwa. W międzyczasie udało mi się znaleźć na forum HWBot w dość dobrej cenie i zakupić używany pot. Tak w moje ręce trafił KPC Venom, konstrukcja może nie najnowsza, jednak wciąż na tyle wydajna, aby poradzić sobie z jednostkami 13 generacji. Jakie zatem wyniki uzyskałem? Procesor Core i5 -13600K osiągnął maksymalnie taktowanie 7,6 GHz. Cóż - na przekroczenie w końcu granicy 8 GHz kiedyś przyjdzie czas.

Sekcja zasilania oraz okolice procesora zostały zaizolowane za pomocą "płynnej taśmy izolacyjnej", oraz wazeliny. Jest to konieczne jeżeli nie chcemy przypadkowo uszkodzić płyty || Fot. D.Kujawski /PCWorld Mimo izolacji pot oraz okolice procesora zostały dokładnie zabezpieczone, żeby przypadkiem woda nie skropliła się na kluczowe komponenty i nie spowodowała zwarcia || Fot. D.Kujawski/PCWorld

Najbardziej dumny jestem z wyników uzyskanych w Cinebench R20, R23 oraz PiFast - zarówno przy włączonych, jak i wyłączonych rdzeniach E-Core. Miejsca w pierwszej pięćdziestce światowych rezultatów po tak długiej przerwie i z nieselekcjonowanym procesorem na pewno cieszą.

Core i5-13600K Extreme OC wyniki

Core i5-13600K Extreme OC wyniki ( ) × Cinebench R15 - 6 Core Cinebench R15 - 6 Core Cinebench R15 - 14 Core Cinebench R15 - 14 Core Cinebench R20 -14 Core Cinebench R20 -14 Core Cinebench R20 - 6 Core Cinebench R20 - 6 Core Cinebench R23 - 14 Core Cinebench R23 - 14 Core PiFast PiFast Cinebench R23 - 6 Core Cinebench R23 - 6 Core wPrime 1024 MB - 14 Core wPrime 1024 MB - 14 Core wPrime 1024 MB - 6 Core wPrime 1024 MB - 6 Core wPrime 32 MB - 14 Core wPrime 32 MB - 14 Core

Powrót do ekstremalnego podkręcania nie był bezbolesny. Udowodnił mi, jak wiele się zmieniło w kwestii samego używanego oprogramowania. Wiem na pewno, że aspekty optymalizacji i tweaków systemowych będą dla mnie priorytetowe. Niestety - zmianie nie uległy kwestie finansowe. Bez odpowiedniego, ale i bardzo drogiego hardware, nie mamy często szans na rywalizację na tym najwyższym czy nawet wysokim szczeblu.

Czy jednak mnie to zniechęca? Nie, jak przed laty to właśnie to hobby napędzało mnie do dalszego działania i mam nadzieję, że obecnie będzie podobnie. Ekstreme OC nie jest zajęciem dla każdego, podobnie jak ma to miejsce choćby z wyścigami samochodowymi czy strategicznymi grami planszowymi . W każdym przypadku musimy się liczyć z dużymi wydatkami. Jednak miło jest móc robić coś, co się lubi czyż nie?

Raz jeszcze chciałbym podziękować Michałowi za wszystkie rady oraz Asusowi i Intelowi za użyczenie sampla płyty Maximus Z790 Apex, bez której nie wiem, czy mój powrót od razu by się nie zakończył.