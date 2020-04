Wydajne procesory mobilne Intel Core 10 generacji oficjalnie!

Niemalże pół roku po polskiej premierze układów Ice Lake Intel prezentuje nowe procesory mobilne do wydajnych komputerów przenośnych. Na rynku pojawiają się układy Intel Core H należące do dziesiątej generacji.

Spis treści

Rok 2019 był dla Intela niezwykle ważny. Po długotrwałych problemach finalnie udało się uruchomić produkcję procesorów w 10 nm procesie technologicznym.

W październiku na specjalnie zorganizowanym wydarzeniu Intel pokazał pierwsze komputery przenośne z procesorami Comet Lake (14 nm) oraz Ice Lake (10 nm) należącymi do dziesiątej generacji. Niestety konsumenci szukający wydajnych mobilnych stacji roboczych oraz laptopów do gier byli rozczarowani. Niebiescy zaprezentowali jedynie niskonapięciowe procesory z TDP ustalonym na 15 W.

2 kwietnia 2020 roku Intel oficjalnie zaprezentował nowe procesory Intel z rodziny H należące do 10 generacji układów Intel Core.

Premiera zbiega się z prezentacją odświeżonych układów Nvidia GeForce. Oznacza to, że jeszcze w tym miesiącu w sklepach pojawią się nowe, wydajniejsze komputery dla graczy.

Po kilku miesiącach oczekiwania Intel prezentuje wysokowydajne procesory mobilne Intel Core 10 generacji. Sprawdzamy, jakie nowości przewidziano.

Kluczowe cechy nowych procesorów

Procesory 10 generacji zastąpią dostępne obecnie układy Intel Core H 9 generacji. Wśród nowości znajdziemy w szczególności znacznie wyższe częstotliwości taktowania. Ponad 60 procent zaprezentowanych układów ma możliwość pracy z częstotliwością wynoszącą więcej, niż 5 GHz. Dodatkowo możemy spodziewać się, że na rynku pojawią się nowe, ultra lekkie, ale wydajne komputery. Będą one czymś w rodzaju kompromisu pomiędzy konstrukcjami z procesorami U, a pełnoprawnymi, ciężkimi laptopami dla graczy i stacjami roboczymi.

Intel informuje, że w najbliższym czasie na rynku pojawi się aż 100 nowych modeli laptopów z procesorami Intel Core H 10 generacji. Wśród nich znajdziemy ponad 30 konstrukcji z procesorami H oraz obudową o grubości mniejszej, niż 20 mm.

Na rynku pojawią się także nowe urządznia dla twórców z certyfikacją RTX Studio. Komputery przenośne zaoferują także ulepszone wyświetlacze. Nie zabraknie także paneli o podwyższonej częstotliwości odświeżania. Rekordzista zaoferuje 300 Hz ekran.

Bariera 5 GHz pokonana

Wysokowydajne procesory mobile Intel Core 10 generacji są pierwszymi układami o taktowaniu powyżej 5 GHz. Intel informuje, że wysokie taktowanie pojedynczego rdzenia to nadal kluczowa cecha wykorzystywana w większości nowych gier. Popracowano także nad obniżeniem latencji dla dedykowanych układów graficznych.

Intel chwali się, że wzrost wydajności w grach w porównaniu do trzyletniego laptopa wynosi nawet 54 procent. Do porównania wykorzystano flagowy procesor Intel Core i9-10980HK oraz jego trzyletniego odpowiednika - Core i7-7820HK.

Kto kupuje gamingowe laptopy?

Intel postanowił zbadać kto w rzeczywistości kupuje wysokowydajne komputery przenośne przeznaczone dla graczy. Okazuje się, że nawet ponad 50 procent odbiorców wykorzystuje laptopy do gier w innych zastosowaniach, które wymagają wysokiej mocy obliczeniowej.

Nowe układy Intel Core H 10 generacji mają być odpowiednie zarówno dla twórców, jak i graczy.

Nowości w procesorach 10 generacji

Intel zaprezentował nowe układy, które reprezentują trzy linie procesorów - Core i5, Core i7 oraz Core i9. Standardowo już w przypadku wysokowydajnych układów mobilnych zabrakło przedstawicieli rodziny Intel Core i3.

Najtańsze procesory Intel Core i5 zaoferują cztery rdzenie o maksymalnym taktowaniu w trybie Turbo do 4,5 GHz i osiem wątków. Nieco wydajniejsze układy Intel Core i7 zaoferują nawet osiem rdzeni o maksymalnym taktowaniu w trybie Turbo do 5,1 GHz i szesnaści wątków.

Dla najbardziej wymagających konsumentów przygotowano topowe procesory Intel Core i9. Względem tańszych Core i7 posiadają one jeszcze wyższa częstotliwość taktowania.

Nowością jest ulepszony tryb Turbo Boost Max Technology 3.0 oraz obsługa pamięci DDR4-2933. Intel wprowadził także technologię Speed Optimizer pozwalającą za pomocą jednego przycisku podkręcić procesor. Pojawiły się też nowe zintegrowane karty sieciowe Intel Wi-Fi 6 AX201.

Procesory 10 generacji w dalszym ciągu wspierają technologie Adaptix Dynamic Tuning Technology i Intel Extreme Tuning Utility. Układy obsługują maksymalnie 128 GB pamięci operacyjnej. Nie zabrakło wsparcia dla Thunderbolt 3 oraz technologi Intel Optane.

Intel Core i9 - desktopowa wydajność w mobilnej obudowie

Najnowszy Intel Core i9 zapewni wydajność jaką znamy z komputerów stacjonarnych. Topowy model Core i9-10980HK to w pełni odblokowany procesor z ośmioma rdzeniami o taktowaniu maksymalnym 5,3 GHz oraz szesnastoma wątkami. Niebiescy przyrównali go do trzyletniego układu dekstopowego. W porównaniu ze starszym komputerem stacjonarnym nowe laptopy będą nawet o 54 procent wydajniejsze w grach oraz zaoferują nawet 2 razy szybszy rendering filmów w 4K.

Łączność wkracza na nowy poziom

Nowe procesory Intel Core 10 generacji zaoferują obsługę Thunderbolt 3 oraz Wi-Fi 6 (GIG+). Oznacza to, że transfer danych pomiędzy komputerem, a dyskiem przenośnym może wynosić nawet 3000 MB/s. Przepustowość interfejsu Thunderbolt 3 korzystającego z konektora USB Typu C jest 4x wyższa, niż w przypadku USB 3.1.

Wi-Fi 6 (GIG+) zaoferuje opóźnienia mniejsze nawet o 75 procent. W połączeniu z 3x większą przepustowością nowe karty sieciowe zapewnią wydajność znaną z połączeń przewodowych.

Specyfikacja techniczna

Intel zaprezentował łącznie sześć procesorów Intel Core H należących do 10 generacji, z czego najdroższy Intel Core i9-10980HK posiada odblokowany mnożnik.

Poniżej specyfikacja techniczna nowych układów.

Z punktu widzenia konsumenta najciekawszym procesorem jest Intel Core i7-10750H. To najtańszy układ posiadający 6 rdzeni oraz obsługę technologii Intel Thermal Velocity Boost. Pierwsze testy komputera z tym procesorem pojawią się na PCWorld.pl już niedługo.

Intel informuje, że komputery z nowymi procesorami 10 generacji oraz odświeżonymi kartami graficznymi Nvidia pojawią się na półkach sklepowych jeszcze w tym miesiącu.