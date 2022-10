Wydajność Arc A770 i A750 - czy Intel dotrzymał obietnicy? Przegląd recenzji

Czekaliście na premierę nowych kart graficznych Intela? Jeśli tak, to nie mamy dla was najlepszych wieści. Większość opinii i recenzji na temat najnowszych układów graficznych Intela nie jest zbyt pozytywna. Ale czemu?

Spis treści

Choć karty Arc A770 i A750 w sklepach pojawią się dopiero 12 października, to Intel dość niespodziewanie, już wczoraj (5 października) pozwolił opublikować ich pierwsze recenzje. Choć sami czekamy na okazję, by sprawdzić najnowsze karty graficzne Intela w praktyce, to postanowiliśmy przyjrzeć się wydajności osiąganej przez nowe GPU “niebieskich” oraz na jakie problemy zwracają uwagę nasi zagraniczni koledzy?

3DMark kłamie?

Wyniki osiągane podczas testów w 3DMarku zawsze budziły sporo kontrowersji. Jednak ich największą zaletą była łatwość porównywania ze sobą rezultatów różnych modeli. Zwłaszcza najnowsze wersje tego benchmarku (Port Royal) dobrze wyeliminowały wpływ pozostałych komponentów na naszej platformie na uzyskany rezultat.

Zobacz również:

Dodatkowo zaobserwowane zależności dość łatwo można było przenieść na wyniki uzyskiwane już podczas testów w grach. W przypadku jednak kart Intel Arc sytuacja wygląda zgoła inaczej. Trudno wskazać, aby niebiescy zastosowali jakieś sztuczki w sterownikach, ale A770 w 3Dmarku zrównuje się prawie z RTX 3070!

DX12 i Ray Tracing

Wyniki w osiągane w grach jednak szybko sprowadzają nas na ziemie. Od początku Intel, w swoich materiałach promujących układy Arc, podkreślał, że te zostały stworzone z myślą o niskopoziomowym API (DX12 czy Vulcan). Niestety - nawet w tym przypadku wydajność nie jest na identycznym poziomie i mocno zależy od testowanego tytułu. Co prawda znajdziemy gry, w których nowe karty Intela gromią konkurencję, ale będą i takie, gdzie A770 wygląda, jakby miał stanowić konkurencję dla... RTX 3050.

Dodatkowo wydaje się, że Intel celowo w swoich materiałach promocyjnych porównywał modele Arc do RTX 3060. Największą jednak konkurencją dla nowych GPU niebieskich okazuje się dostępny w podobnej cenie RX 6600 XT. W tym pojedynku zarówno karta Intela, jak i Nvidii nie mają szans dogonić rozwiązania AMD.

Horizon Zero Dawn - DX 12 ||PCWorld.com F1 22 - DX12 || Fot. Techpowerup.com Days Gone - DX12 || Fot. Techpowerup.com Assassin's Creed Valhalla - DX12 || Fot. Techpowerup.com Cyberpunk 2077 - DX12 || Fot. Techpowerup.com DOOM Eternal - Vulcan || Fot. Techpowerup.com Far Cry 6 - DX12 || Fot. Techpowerup.com

Nawet zachwalana przed premierą wydajność w ray tracingu nie zachwyca. Przede wszystkim karty średniego segmentu nigdy w tej dziedzinie nie błyszczały. Karty Arc tego nie zmienią. W tym przypadku A770, choć przeważnie osiąga lepsze rezultaty od konkurencyjnych układów, dalej nie pozwala mówić o płynnej rozgrywce nawet w rozdzielczości FullHD.

Cyberpung 2077 RayTracing -DX12 || Fot.Techpowerup.com Watch dogs: Legion - RayTracing - DX12 || Fot. Techpowerup.com

Starsze gry zmorą dla Intela?

Jeżeli niespójność osiąganych rezultatów w nowszych tytułach was jeszcze nie odstraszyła, to po sprowadzeniu jak działają starsze gry, na pewno mocniej zastanowicie się nad zakupem jednostek Intela. Problemem okazują się nie tylko gry wykorzystujące DirectX 9, jak Counter-Strike: Global Offensive. W tym przypadku A770 przegrywa nawet z 9-letnim GTX 780. Dodatkowo w przypadku niektórych gier wykorzystujących DX11, np. RainbowSix: Siege, również zauważymy podobne problemy. Na szczęście Wiedźmin 3 chodzi bez żadnych problemów.

Borderlands 3- DX11 || Fot. Techpowerup.com Wiedźmin 3- DX11 || Fot. Techpowerup.com

Counter-Strike: Global Offensive - DX9 ||Fot. LinusTechTips/Youtube Tom Clancy's Rainbow Six Siege - DX11 || Fot. GamerNexus/Youtube

Przeglądając testy kart Arc, nietrudno odnieść wrażenia, że przed Intelem jeszcze sporo pracy w zakresie optymalizacji i dopracowania sterowników. Jeżeli zastanawiacie się nad ich zakupem, zapoznajcie się z naszym osobnym artykułem, w którym dokładnie omawiamy zalety i wady debiutujących jednostek.