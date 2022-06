Wygląd ras w serialu o Władcy Pierścieni trochę nas zaskoczył!

Amazon pokazał jak prezentują się różne rasy z uniwersum ich nowego serialu.

PCWorld / Konrad Łącki

The Lord of the Rings: The Rings of Power będzie wysokobudżetową produkcją Amazona, która pojawi się w serwisie jeszcze w tym roku. Dokładna data premiery pierwszego odcinka to 2 września 2022 roku.

Mimo iż, do debiutu tytułu pozostało jeszcze kilka miesięcy, to już teraz możemy zobaczyć, jak będą wyglądały najpopularniejsze rasy z uniwersum Władcy Pierścieni. Zdjęcia pojawiły się w magazynie Empire i przedstawiają charakteryzacje hobbitów, krasnoludów oraz elfów.

Hobbici prezentują się raczej podobnie do tego jak zapamiętaliśmy to z oryginalnej trylogii w reżyserii Petera Jacksona. Miłą niespodzianką jest pojawienie się kobiet wśród przedstawicieli krasnoludów. Rasa ta zazwyczaj ukazywana jest w produkcjach fantasy tylko z męskiej perspektywy, a decyzja Amazona może odświeżyć nasze spojrzenie na tych mieszkańców Śródziemia.

Na ostatniej fotografii szczególnie rzuciły mi się w oczy gwiazdy, które charakteryzatorzy umieścili na kolczudze. Być może będą one oznaczały przynależność do konkretnego elfickiego rodu.

Na premierę pierwszego sezonu musimy jeszcze poczekać, ale gwarantujemy, że przez ten czas będziemy dla was wyszukiwać najciekawsze informacje oraz przecieki dotyczące nowej produkcji Amazona.