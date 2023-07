Wygląda na to, że Apple nie zrobi składanego iPhone'a. Firma ma zupełnie inny pomysł

Zwykłe, składane telefony wydają się za małym wyzwaniem dla Apple. Firma będzie celowała w coś bardziej ambitnego.

Składane smartfony od kilku lat są najbardziej pożądanym rodzajem smartfonów, które stopniowo pojawiają się w katalogach praktycznie wszystkich dużych firm. Jednym z największych wyjątków jest Apple, które nadal - mimo szczycenia się innowacyjnością swoich produktów - nie zrobiło kroku w kierunku zaprezentowania urządzeń z elastycznym ekranem. Wygląda na to, ze producent z Cupertino celuje w zupełnie inny, nie zbadany jeszcze przez konkurencję teren.

Dzięki stronie Patently Apple udało nam się dotrzeć do nowego patentu złożonego przez firmę z nadgryzionym jabłuszkiem w logo, który wskazuje na przygotowania do produkcji smartfona z tzw. rolowanym ekranem. W tym konkretnym przypadku, patent zakłada możliwość rolowania takiego wyświetlacza zarówno z jednej, jak i z dwóch stron, dzięki czemu możliwości designu ewentualnych telefonów byłyby dość spore.

Na ten moment spekuluje się, że taki ekran miałby zostać wykonany w technologii OLED lub micro-LED, z diodami LED nadrukowanymi na polimerowej bazie. Jednakże możliwe jest tez, że Apple użyje giętkiego szkła, znanego z ekranów składanych produkcji Samsunga - które oczywiście są też pokrywane polimerową warstwą.

Coc ciekawe, z dokumentacji wynika, że jest to zaledwie jedne, 12-stronnicowy patent z całej serii patentów nawiązujących do urządzeń z rolowanym ekranem. Wygląda więc na to, że Apple prowadzi zaawansowane R&D dotyczące takich smartfonów, ale może też chcieć użyć podobnej technologii w innych sprzętach - na przykład iPadach czy nawet MacBookach. Oczywiście z drugiej strony takie patenty wcale nie gwarantują, że podobny telefon pojawi się na półkach sklepowych - od etapu patentowego do masowej produkcji jest jeszcze wiele etapów i Apple w każdej chwili może zdecydować, że nie jest to technologia warto dalszego rozwijania i wprowadzani na rynek. Jest to jednak na pewno interesująca alternatywa dla składaków.