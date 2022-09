Wygraj Canon EOS M50 Mark II - akcja dla młodych talentów fotograficznych

Talenty trzeba rozwijać, ale i doceniać. Canon powraca z akcją „To My tworzymy Świat” dla młodych pasjonatów fotografii. Zmierz się w konkursie i wygraj aparat EOS M50 Mark II z obiektywem EF-M 15-45 mm! Przedstawiamy szczegóły.

Spis treści

Canon: „To My tworzymy Świat”

Od wykonania pierwszej fotografii mija blisko 200 lat (datowana jest na 1826 lub 1827 rok). Uwiecznienie wartych uwagi chwil jest dla naszego pokolenia niemal codziennością. Zwłaszcza, gdy rozbudza się w nas pasja i mamy ku temu odpowiednie zaplecze sprzętowe. Kształtowanie pasji w młodym wieku niesie za sobą wyraźne efekty w przyszłości, a finalnie - może kształtować nowe talenty.

Źródło: Canon/Stories Prowly

Czołowy producent sprzętu fotograficznego powraca po raz 8 ze specjalną, tytułową akcją. Ogólnopolski konkurs przybiera również formę edukacyjną, ponieważ głównym nurtem jest dbałość o środowisko, w którym żyjemy. Zadaniem młodych twórców jest wyrażenie swojego przesłania w idei pozytywne przykładów realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Temat jest wyjątkowo bliski młodym ludziom, a rozpowszechnianie sposobów wpływania na zrównoważony sposób działań - może okazać się wartościowy dla każdego z nas. Inspiracje można wyrazić zarówno w formie multimedialnej (plik mp4 do 500 MB rozdzielczość HD od 30 sek. do 5 min), jak i reportażu zdjęciowego (JPG, TIFF wraz z załączonymi danymi EXIF).

Ogólnopolski konkurs Canon: „To My tworzymy Świat” - zasady, nagrody

Jak wspominaliśmy, akcja jest dedykowana dla młodych fotografów w wieku od 13 do 18 lat. Główna nagroda brzmi zachęcająco, a jest to aparat EOS M50 Mark II wraz obiektywem EF-M 15-45 mm. To nie wszystko - przewidziano również podarek za drugie miejsce! Jest nim drukarka PIXMA G640 z zapasem papieru do wydruku. Wszystkie prace będą podlegać ocenie przez nieprzeciętne jury, w którym zasiądzie m.in. sam ambasador marki Canon (Piotr Małecki), jak i dziennikarz (Marcin Jamkowski). Czas na składanie prac rusza już dziś - 1 września i potrwa do 20 listopada włącznie.

Jeśli chcesz zapoznać się ze szczegółami, zajrzyj pod ten link.

