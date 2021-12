Wygraj RTX 3080 Ti - Wyzwanie NVIDIA wspierane przez NVIDIA Reflex

Chcesz poprawić swoje umiejętności celowania w ulubionym FPS-ie? Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak opóźnienie systemu może wpływać na twoją celność, lub czy zauważyłbyś różnicę między zabawą przy wysokich i niskich opóźnieniach?

Począwszy od 14.12.2021, tylko przez jeden tydzień, dostępne jest wyzwanie NVIDIA System Latency Challenge obsługiwane przez NVIDIA Reflex. Wystarczy pobrać oprogramowanie Kovaak's na platformie Steam. Narzędzie to zostało stworzone przez jednego z najlepszych na świecie trenerów celowania “The Meta”. Umożliwia ono uruchomienie zawartego w nim wyzwania NVIDIA System Latency Challenge. Biorąc udział nie tylko doświadczysz korzyści płynących z redukcji opóźnień, ale będziesz mieć szansę na wygranie jednej z wielu nagród, w tym karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti.

W ramach specjalnego partnerstwa z NVIDIA, w KovaaK zostały dodane tryby określone mianem „wyzwania opóźnienia systemu”. Oprogramowanie będzie można bezpłatnie pobrać ze Steam od 14 grudnia do 21 grudnia 2021 roku.

Co to jest opóźnienie systemu?

Czy kiedykolwiek grając w grę, miałeś wrażenie, że jej reakcja na Twoje działania nie jest odpowiednia? Często to co potocznie nazywamy “Lagiem”, jest po prostu dużym opóźnieniem systemu. Opóźnienie systemu to inaczej czas, który potrzebuje komputer na odnotowanie akcji między urządzeniem wprowadzającym dane (mysz,klawiatura, gamepad itp.), a wyświetleniem efektu na wyświetlaczu (np. błysk lufy pistoletu czy ruchu postaci). Im wyższe opóźnienie systemu, tym bardziej spóźniona będzie reakcja na ekranie.

Szybkość reakcji jest kluczem do precyzji.

Jeśli grasz w strzelankę pierwszoosobową z wysokim opóźnieniem systemu, możesz napotkać sytuacje, w których strzał zostanie oddany zbyt późno, nawet jeśli wykazałeś się znakomitym refleksem. Jest to przykład doświadczania opóźnionego wyświetlania, w którym Twój cel zdąży się przemieścić w trakcie trwania opóźnienia. Wniosek zatem jest jeden - im mniejsze opóźnienie, tym lepsza rejestrowana celność.

Aby mieć szansę na wygraną:

Zagraj w NVIDIA System Latency Challenge w KovaaK w ramach NVIDIA Experiments

Opublikuj zrzut ekranu swojego wyniku z tabeli wyników na Twitterze lub Instagramie z hashtagiem FramesWinGames

Zwycięzcy zostaną wybrani losowo, więc jeśli nie zdobędziesz najlepszego wyniku, nadal będziesz mieć szansę na wygraną. Od 14 grudnia do 21 grudnia 2021 gracze mogą rywalizować w KovaaK za darmo w różnych scenariuszach o najlepsze miejsca w tabeli liderów. Uczestnicy mają szanse na wygranie jednego z następujących nagród rzeczowych:

(x9) Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

(x9) myszy Logitech Pro X Superlight

(x9) Monitory do gier MSI Oculux NXG253R 360 Hz

Pełne warunki znajdziesz tutaj