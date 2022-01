Wygraj limitowaną edycję konsoli Xbox Series S! Śpiesz się, czasu masz niewiele

Microsoft po raz kolejny zachęca nas do zabawy w konkursie na Twiterze. Tym razem do wygrania jest wyjątkowa, limitowana edycja konsoli Xbox Series S inspirowana Chińskim Nowym Rokiem, który rozpocznie się już 1 lutego.

Chcąc wziąć udział w konkursie, musicie mieć ukończone 18 lat, śledzić konto Xbox na Twitterze oraz retweetować poniższy tweet z hashtagiem "LunarNewYearXboxSweepstakes".

Lunar New Year, new Lunar Xbox.



Follow and RT with #LunarNewYearXboxSweepstakes for a chance to win a Lunar New Year Xbox Series S bundle.



Age 18+. Ends 2/3/22. Rules: https://t.co/GfpkbWgKSo pic.twitter.com/eRNIjyhg16