Wygraj samochód lub iPhone'a 13 Pro Max w konkursie T-Mobile!

Tej zimy możesz zrobić sobie wyjątkowy, świąteczny prezent, który może zostać z Tobą na długie lata. Weź udział w konkursie dla klientów T‑Mobile i wygraj jedną z 555 nagród.

Choć niewymierne podarunki, takie jak czas spędzany z bliskimi, są najlepsze i dają najwięcej radości, to któż nie chciałby do czasu do czasu otrzymać nowego smartfonu lub samochodu? Właśnie dlatego T‑Mobile przygotowało specjalną okazję dla wszystkich użytkowników na kartę, MIX oraz Heyah, by wygrać wymarzone nagrody.

Aby wziąć udział w konkursie, należy doładować konto kwotą minimum 30 zł na stronie www.doladowania.t-mobile.pl, www.doladuj.heyah.pl lub poprzez strony najbardziej popularnych banków między 9 grudnia, a 9 lutego 2022 roku. Następnym krokiem jest wykonanie zadania konkursowego, czyli dokończenie zdania „Nowym samochodem wybiorę się…”.

Uczestnik, który zajmie pierwsze miejsce, zgarnie samochód MINI Hatch 3dr Cooper SE. Do zdobycia są również cztery smartfony iPhone 13 Pro Max 128 GB, a także dziesięć iPhone 12 mini 64 GB. Wygrać można ponadto doładowania w kwocie 50 zł w sieci T‑Mobile.