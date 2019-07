Wyjaśniamy, co dla użytkowników oznacza nowa funkcja zoptymalizowanego ładowania baterii w iOS 13

Jeżeli chcesz, aby bateria w Twoim iPhone'ie zachowała sprawność jak najdłużej z pewnością będziesz chciał uruchomić nową funkcję.

Jeżeli posiadasz kilkuletniego iPhone'a, a prawdopodobnie tak jest, ponieważ użytkownicy sprzętu od Apple wymieniają go na nowszy rzadziej od użytkowników Androida, Twoja bateria pewnie nie działa już tak dobrze, jak na początku. Nawet jeżeli starszy model iPhone'a nadal otrzymuje najnowsze aktualizacje oprogramowania, a iPhone 6s z 2015 roku ciągle oferuje zaskakująco wysoką wydajność to bateria kilkuletniego telefonu sprawdza się dużo gorzej.

Akumulatory w dzisiejszej elektronice ulegają degradacji szybciej, niż inne podzespoły. Proces ten powoduje, że bateria traci swoją pojemność i może mieć problemy z dostarczaniem tej samem mocy szczytowej, co na początku.

To właśnie z tego powodu firma Apple postanowiła ograniczyć wydajność telefonów ze znacznie zużytymi bateriami, aby zapobiec przypadkowym wyłączaniu urządzeń z iOS podczas, gdy bateria nie jest w stanie dostarczyć odpowiednio dużej ilości prądu. Działania te doprowadziły do dużego niezadowolenia wśród użytkowników. W konsekwencji Apple przez pewien okres czasu umożliwiało wymianę baterii w iPhone'ach w autoryzowanych serwisach za 99 złotych brutto.

W systemie iOS 13 Apple wprowadza nową funkcję związaną z baterią. Nazwano ją Optimized Battery Charging czyli zoptymalizowane ładowanie baterii. Uruchomienie tej opcji ma zapobiec zbyt wczesnej degradacji akumulatora. Funkcja ta nie spowoduje, że urządzenie zacznie dłużej działać na jednym ładowaniu, ale ma spowodować, ze bateria będzie zużywać się znacznie wolniej, niż dotychczas, co ma odwlec w czasie ewentualną wymianę tego elementu lub całego smartfona.

Baterie starzeją się wraz z upływem czasu

W samochodach Tesli założonej przez Elona Musk'a domyślnie proces ładowania jest zatrzymywany, gdy akumulator zostanie zapełniony w 90 procentach. Ustawienie to można zmienić z poziomu menu konfiguracyjnego w oprogramowaniu układowym samochodu, ale auta nie zaleca wprowadzania zmian w obrębie tej funkcji i ma ku temu bardzo dobry powód.

Proces ładowania i rozładowywania baterii litowo-jonowych powoduje, że struktura chemiczna, jaka znajduje się w ich wnętrzu rozpada się. Po kilkudziesięciu cyklach ładowania od 0 do 100 procent pojemności można zauważyć już, że akumulator nie jest w stanie dostarczyć tyle samo energii, co na początku. Spada też możliwość nagłego dostarczenia dużej ilości prądu.

Zjawisko to występuje znacznie szybciej, gdy akumulator stale ładowany jest do granic swoich możliwości. Tesla ustawia maksymalny limit ładowania akumulatorów na 90 procent ich fabrycznej pojemności, aby zapobiec przedwczesnej degradacji. Musimy pamiętać, że akumulatory samochodowe są znacznie większe i droższe w produkcji. Ze względu na ich wielkość ciężej jest także poddać je recyklingowi. Jeżeli naładowany iPhone rozładuje się po 8 godzinach zamiast 12 wystarczy, że pomyślimy o właścicielach aut elektrycznych, którzy przez niedoładowywanie akumulatorów tracą nawet kilkadziesiąt kilometrów zasięgu.

Ograniczenie ładowania = wzrost żywotności akumulatora

Nowa funkcja odpowiedzialna za zoptymalizowanie procesu ładowania baterii ma za zadanie ograniczyć pojemność baterii do 80-90 procent. Oznacza to, że proces degradacji będzie przebiegał znacznie wolniej, ponieważ baterie nie będą ładowanie do ich maksymalnej pojemności.

Rozwiązanie od Apple jest jednak bardziej inteligentne od tego, jakie zastosowano w Tesli. Zamiast wprowadzenia stałego ograniczenia system iOS 13 będzie monitorował kiedy najczęściej używasz telefonu oraz kiedy potrzebujesz pełnego naładowania, a kiedy nie.

Oto opis funkcji zaczerpnięty ze strony Apple: Nowa opcja pomaga spowolnić proces starzenia się baterii, skracając czas, jaki Twój iPhone spędza w pełni naładowany.

Przykładowo telefon dowie się, ze podłączasz Twojego iPhone'a do ładowania codziennie pomiędzy godziną 22, a 24, a odłączasz go od ładowarki dopiero o godzinie 6 rano następnego dnia. Może zdarzyć się jednak, że któregoś dnia zabraknie Ci energii i podłączysz telefon do ładowania o godzinie 16. iPhone będzie wiedział, że ponownie podłączysz go do ładowania już za kilka godzin, więc doładuje się jedynie do 80 procent, ponieważ przewidzi, że nie zużyjesz więcej energii do czasu ponownego podłączenia do ładowarki.

Przedstawiony przez nas przykład jest znacznie uproszczony. Algorytmy zastosowanie przez Apple są dużo bardziej zaawansowane i dokładnie analizują sposób Twojego użycia telefonu. Producent twierdzi, że uruchomienie funkcji nie doprowadzi do sytuacji, w której z powodu aktywacji zoptymalizowanego ładowania zabraknie Ci energii. W praktyce użytkownik ma nie odczuć żadnej różnicy.

Również podczas nocnego ładowania funkcja zoptymalizowanego ładowania baterii będzie miała wpływ na przebieg całego procesu. Bateria nie naładuje się od razu do 100 procent. Telefon doładuje się pełna chwilę przed tym, jak odepniesz go od ładowarki, aby przez jak najkrótszy czas posiadać w pełni naładowany akumulator.

Jak włączyć funkcję zoptymalizowanego ładowania baterii?

W obecnych wersjach beta funkcja zoptymalizowanego ładowania jest domyślnie wyłączona. Jeżeli podczas testów producent nie wykryje żadnych krytycznych błędów, ani problemów z działaniem tego elementu funkcja ta stanie się domyślnie włączona na każdym urządzeniu z zainstalowaną finalną wersją systemu iOS 13.

Jeżeli korzystasz z wersji beta systemu iOS 13 na Swoim urządzeniu możesz aktywować nową funkcję.

Oto, co musisz zrobić:

Uruchom Ustawienia

Przejdź do zakładki Bateria

Wybierz opcje Kondycja Baterii

W tej sekcji zobaczysz Maksymalną pojemność akumulatora w Twoim iPhone'ie oraz możliwość uruchomienia funkcji zoptymalizowanego ładowania baterii

Włączenie funkcji zoptymalizowanego ładowania baterii może spowodować, że czasami proces ładowania zakończy się przy 80 procentach. W tym przypadku powinieneś normalnie zacząć korzystać z urządzenia, a z czasem telefon coraz lepiej nauczy się Twoich nawyków i zaoferuje lepsze możliwości ładowania baterii, które jednocześnie spowolnią proces jej degradacji. Pamiętaj, że jeżeli w wersji beta napotkasz problemy z jakimkolwiek elementem systemu operacyjnego powinieneś skorzystać z aplikacji Feedback, aby poinformować o nich firmę Apple. Pomoże to w szybszej likwidacji niedoróbek nowego systemu operacyjnego.

Inne wskazówki dotyczące wydłużenia żywotności baterii

Obecnie stosowane akumulatory posiadają na tyle zaawansowaną elektronikę, że nie musisz zbytnio dbać o odpowiednie ich użytkowanie. Czasy, kiedy trzeba było formatować akumulatory w starych komórkach minęły bezpowrotnie.

Przygotowaliśmy jednak kilka wskazówek, które pozwalają utrzymać baterię iPhone'a w jak najlepszym stanie przez dłuższy czas.

