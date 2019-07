Wyjaśniamy, co to przetwornik cyfrowo-analogowy DAC i do czego służy

Komputery PC i laptopy nie zawsze oferują najlepszą jakość dźwięku, ale rozwiązaniem problemu jest przetwornik cyfrowo-analogowy DAC, który znacznie poprawia jakość dźwięku.

W poniższym artykule wyjaśniamy, czym jest przetwornik cyfrowo-analogowy DAC oraz jak wpływa na jakość dźwięku.

Jeżeli Twój komputer oferuje rozczarowującą jakość dźwięku na wyjściu audio nie musisz od razu wymieniać całego komputer, aby to zmienić. Wystarczy, że zainwestuje w przetwornik cyfrowo-analogowy zwany inaczej DAC (Digital-Analog Converter). Konwerter ten jest w stanie zauważalnie poprawić jakość dźwięku i zastępuje wewnętrzny procesor odpowiedzialny za produkcję dźwięku, który wbudowany jest w płytę główną Twojego komputera. Urządzenie to konwertuje serię bitów cyfrowych, które tworzą cyfrowy zapis dźwięku na analogowe fale dźwiękowe.

Źródło: techadvisor

Przetwornik cyfrowo-analogowy przetwarza reprezentacje dźwięków binarnych na stale zmieniający się sygnał elektryczny, który następnie przesyłany jest do wzmacniacza. Wzmacniacz następnie wzmacnia ten sygnał i przekazuje go do urządzenia wyjściowego - w tym przypadku do głośników lub słuchawek. Te z kolei przekształcają impuls elektryczny w elektromagnetyczne fale dźwiękowe. W rezultacie otrzymujemy lepszy dźwięk.

Chociaż Twój komputer lub laptop prawdopodobnie posiada wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy DAC możesz nie być zadowolony z jakości dźwięku. Dzieje się tak, ponieważ producenci rzadko kiedy stosują w swoich produktach wysokiej jakości konwertery. Znacznie większym priorytetem jest sprawny układ chłodzenia lub niska waga komputerowa. Podzespół taki, jak DAC najczęściej schodzi na drugi plan podczas projektowania komputera.

Największym problemem przetworników cyfrowo-analogowych, jakie wbudowane są w płytę główną komputera są zakłócenia i szumy. Dzieje się tak, ponieważ układ DAC montowany jest bezpośrednio na płycie głównej lub na karcie dźwiękowej PCI, dzięki czemu w jego pobliżu znajduje się mnóstwo podzespołów, które generują zakłócenia elektryczne.

Źródło: techadvisor

Problem ten możesz rozwiązać decydując się na zakup zewnętrznego przetwornika cyfrowo-analogowego, który posiada znacznie lepsze komponenty. Wśród nich znajdują się między innymi wysokiej jakości chipy przeznaczone do konwersji. Całość umożliwia lepszą przepływność oraz odznacza się dużo większą precyzją. Ponadto zewnętrzne przetworniki cyfrowo-analogowe mogą lepiej zachować wierność przekazywanych treści audio i zmniejszyć poziom hałasu i zakłóceń dzięki zaawansowanej technologii.

Wysokiej jakości modele mają również własne wzmacniacze, które dodatkowo poprawiają reprodukcję dźwięku.

Najważniejsze co powinieneś wiedzieć to, że jeśli używasz swojego komputera do codziennej pracy biurowej i okazjonalnie do odtwarzania muzyki, wewnętrzny przetwornik cyfrowo-analogowy powinien być dla Ciebie w zupełności wystarczający i nie musisz inwestować w zewnętrzne urządzenie typu DAC. Z drugiej strony, audiofile widzą zauważalną różnicę poprzez zmianę sprzętu i doceniają wierne odwzorowanie dźwięku. Jeśli wybierzesz zewnętrzny przetwornik cyfrowo-analogowy, nie musisz inwestować bardzo dużych pieniędzy. Za kilkaset złotych można poprawić dźwięk komputera PC lub laptopa w znaczny i zauważalny sposób.