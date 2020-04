Wyjątkowa promocja Bitdefendera - zobacz jak zdobyć 30% rabatu na wersję Family Pack

Bitdefender ogłosił właśnie atrakcyjną promocję na Family Pack - pakiet chroniący urządzenia z systemami Windows, macOS, Android i iOS. Za ochronę najwyższej klasy zapłacisz 30% mniej!

Bitdefender Family Pack to - zgodnie z nazwą - zestaw przeznaczony do ochrony całej rodziny. Jedna subskrypcja umożliwia ochronę do 15 stanowisk, niezależnie od używanego przez nie systemu operacyjnego - ochroni komputery i laptopy z systemem Windows, urządzenia pracujące pod kontrolą macOS, a także smartfony z Androidem oraz iOS. Na każdym urządzeniu oferuje najwyższej klasy ochronę - potwierdzoną testami niezależnego laboratorium AV-Test. Dzięki zastosowaniu mechanizmów wykrywających zagrożenia na podstawie zachowań procesów w systemie, może prewencyjne zablokować ich działanie, co umożliwia zapobieganie infekcjom oraz ochronę dokumentów i plików przed oprogramowaniem typu ransomware. Ochrona tego typu obejmuje także inne rodzaje ataków, jak botnet czy brute force.

Ponieważ Bitdefender Family Pack przeznaczony jest dla rodziny, nie mogło zabraknąć mechanizmów kontroli rodzicielskiej. Udostępnione dla rodziców narzędzia umożliwiają pełną kontrolę nad czasem, jaki spędzają dzieci przed monitorem, zapisywanie ich działań oraz blokowanie niewłaściwych treści. Dla telefonów wprowadzono mechanizmy odpowiedzialne za blokowanie połączeń i SMS-ów przychodzących z nieznanych numerów. Jeśli telefon ma GPS, możesz dzięki niemu śledzić lokalizację dziecka. Wszystkim zarządzasz wygodnie poprzez aplikację lub konsolę w sieci.

Na tym nie koniec zalet - kolejną jest wbudowany VPN. Łączenie się z internetem w ten sposób ukrywa Twoja lokalizację, co daje Ci dostęp do treści zablokowanych w kraju, w którym przebywasz, a szyfrowanie przesyłanych danych umożliwia wysłania poufnych plików bez ryzyka przechwycenia ich przez osoby niepowołane. Jeśli nie korzystasz z VPN, Bitdefender zadba o bezpieczeństwo transakcji online i logowania się do banków. Ponadto możesz korzystać z wbudowanego menadżera haseł, który zadba o automatyczne logowanie do stron i pozwoli m.in. na utworzenie silnych haseł, które będą nie do złamania.

A za ile to wszystko? Roczna subskrypcja na 15 stanowisk to wydatek 233 złotych - a więc niecałe 20 zł miesięcznie za ochronę wszystkich urządzeń. Jednak może być jeszcze taniej - tylko teraz, przez ograniczony czas, poprzez wpisanie przy zamawianiu pakietu kodu FP2020 zapłacisz o 30% mniej. Mówiąc wprost - płacisz grosze za jeden z najlepszych na rynku pakietów ochronnych. Taka okazja szybko się nie powtórzy, wiec skorzystaj z niej już dzisiaj. Przejdź na stronę Bitdefender Family Pack i zamów ochronę dla wszystkich domowych urządzeń.