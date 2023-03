Wyjątkowy Xbox z motywem The Mandalorian do zgarnięcia za darmo! Jak to zrobić?

Xbox postanowił świętować premierę 3 sezonu The Mandalorian i przygotował dla fanów nie lada niespodziankę.

Wczoraj na platformie Disney Plus pojawiły się pierwsze odcinki 3 sezonu The Mandalorian. Serial cieszy się ogromną popularnością i zyskuje świetne oceny wśród fanów. Warto zaznaczyć, że w głównej roli, mimo, że przez większość czasu ukryty za hełmem, występuje Pedro Pascal, którego możemy także oglądać w The Last of Us.

Xbox także postanowił świętować jedną z największych premier marca tego roku i przygotował specjalne wydanie konsoli Xbox Series S z unikatowym malowaniem. W zestawie znajduje się także pad oraz futerkowy pokrowiec. Komplet niestety nie jest do kupna. Już za kilka tygodni wpadnie w ręce jednego ze szczęśliwców. Co trzeba zrobić, aby mieć szansę na wygarnie? Tak naprawdę zasady są bardzo proste. Xbox wrzucił na swojego Twittera post. Wystarczy podać go dalej z podpisem (hasztag)TheMandalorianXboxSweepstakes. Zabawa trwa to 11 maja.

Bring the ultimate bounty home!



RT with #TheMandalorianXboxSweepstakes for a chance to win a custom Xbox Series X & S.



No purchase necessary, ends 8pm 5/11/23. Open only to Xbox supported regions. Must be 18+ to enter. Official rules: https://t.co/Sp0qAHim5H pic.twitter.com/QhHnrncey2 — Xbox (@Xbox) March 1, 2023

Trzeci sezon serialu The Mandalorian skupi się na podróży, jaką Din Djarin musi odbyć na Mandalorę. Ma to być swego rodzaju pielgrzymka i odkupienie za zdjęcie hełmu. W przypadku Mandalorian takie działanie zostawia zmazę na honorze. Wraz z małym Grogu będą przemierzać galaktykę spotykając na swojej drodze znajome twarze, jak i całkowicie nowych bohaterów. W najnowszych odcinkach mamy być także świadkami dużej bitwy lub bitew, jednak szczegóły nie są jeszcze znane.