Wyjątkowy iRobot Roomba na aukcji WOŚP

iRobota Roomba i7+ w wykonaniu Mateusza Sudy, ilustratora modowego, nawiązuje do mitologii greckiej i modnych kolorów neonowych. Ta specjalna wersja urządzenia trafi na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Roomba i7+ to pierwszy tegoroczny model iRobot, a zarazem jedno z najbardziej jak dotąd zaawansowanych urządzeń producenta. Może być sterowany głosem lub za pomocą aplikacji mobilnej iRobot HOME, uczy się rozkładu pomieszczeń, a oprogramowanie optymalizuje sprzątanie - dostępne są trzy stopnie, w każdym korzysta z autorskiego rozwiązania AeroForce. Używa do pracy dwóch gumowych szczotek, a technologia Imprint Link pozwala na współpracę z robotem mopującym Braava m6. Znajdująca się w zestawie stacja Clean Base umożliwia ładowanie robota po każdym cyklu, a także automatycznie opróżnia jego zbiornik. Stąd właśnie „+” w nazwie.

Mateusz Suda to grafik, ilustrator modowm i malarz. Został zaproszony przez iRobot do stworzenia odkurzacza, który będzie mieć unikalny wygląd. Opisuje on stworzone przez siebie dzieło, nawiązujące zarazem do mitologii greckiej, jak i współczesnych neonów, w ten sposób:

"W projekcie tym miłość otulona jest ostrym kolorem i ma charakter abstrakcyjny, a dodatkowo idealnie nawiązuje do indywidualnego stylu odbiorcy. Wizerunek robota Roomba i jego stacji został osadzony w abstrakcji, charakteryzującej emocjonalne zaangażowanie bohaterów.”

Na samym ozdobieniu się nie skończyło - odbyła się specjalna sesja zdjęciowa z Roomba i7+, w której pozy uczestników inspirowane są greckimi rzeźbami, a scenografia to nowoczesny apartament - oczywiście w neonowej kolorystyce.

Ten unikalny egzemplarz iRobot Roomba i7+ zostanie przekazany na licytację w tegorocznej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.