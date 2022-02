Wyjątkowy prezent od T-Mobile! Odbierz pakiet darmowego internetu

Klienci indywidualni T-Mobile mogą odebrać specjalnie przygotowany prezent w aplikacji „Mój T-Mobile”.

W ramach cyklicznej akcji Happy Fridays, T-Mobile przygotował dla swoich klientów prezent w postaci bezpłatnego pakietu 3 GB na krajową transmisję danych. Można go wykorzystać na dowolny sposób, umilając sobie zimowe dni i wieczory.

Aby otrzymać bezpłatne 3 GB internetu, należy między 18 a 22 lutego zalogować się do aplikacji „Mój T-Mobile” i aktywować prezent. Usługa zostanie uruchomiona w ciągu 72 godzin od przyjęcia zlecenia. Bonus można wykorzystać na terenie kraju. Oferta obejmuje zarówno klientów abonamentowych T-Mobile (T, T DATA), jak i osoby korzystające z oferty na kartę (GO!, Frii, Hot, Happy) lub MIX (Frii Mix). Dodatkowy pakiet będzie można wykorzystać przez 7 dni od momentu aktywacji w przypadku ofert na kartę i MIX oraz do końca cyklu rozliczeniowego dla klientów posiadających abonament.

Więcej informacji o cyklicznej akcji Happy Fridays od T-Mobile można znaleźć na stronie: https://www.t-mobile.pl/c/oferta-specjalna/happy-fridays.