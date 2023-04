Wyjątkowy smartfon, wyjątkowa cena. Czy ASUS ROG Phone 7 będzie zbyt drogi dla przeciętnego użytkownika?

W sieci pojawiły się nowe informacje na temat tegorocznego flagowca marki ASUS.

Seria ROG Phone od ASUSA to wyjątkowa linia smartfonów, które skierowane są głównie do graczy. Kiedy w zeszłym roku oglądałem prezentację modelu oznaczonego numerem "6" pomyślałem, że cała ta gamingowa otoczka wokół premiery teleofonu jest dość śmieszna, bo kto chciałby kupować flagowca z myślą o ogrywaniu na nim tytułów mobilnych. Dzisiaj biję się w pierś, ponieważ po testach ROG Phone'a 6 Pro całkowicie zmieniłem zdanie na jego temat. Urządzenie oferowało nie tylko unikalne rozwiązania dla graczy, ale i świetną jakość wykonania, która sprawiała, że smartfon był dosłownie stworzony do konsumowania wszelkiego rodzaju multimediów.

Niestety jedną z największych wad poprzedniego modelu była jego cena. Flagowiec już rok temu kosztował około 4900 zł w podstawowej wersji oraz ponad 5000 zł w wariancie oznaczonym jako "Pro". Zdecydowanie więc nie był to tani smartfon i wszystko wskazuje na to, że jego poprzednik również będzie przedstawicielem najwyższej półki cenowej. Według najnowszych przecieków urządzenie może kosztować 1449 euro, co przekłada się na około 6700 złotych. Na szczęście cena ta dotyczy najwyższej wersji urządzenia, która prawdopodobnie zostanie opisana jako "Ultimate"

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Zeszłoroczny ROG Phone 6 Pro był jednym z najciekawszych flagowców, jakie miałem okazję dotychczas testować. Telefon został wyposażony w wirtualne triggery, które pozwalają na precyzyjne sterowanie w trakcie rozgrywki - co okazuje się szczególnie przydatne w FPS-ach. Dodatkowo, ROG Phone 6 oferuje zaawansowany system chłodzenia, dzięki któremu smartfon pozostaje w optymalnej temperaturze nawet podczas intensywnego grania, a zwiększona pojemność baterii o wartości 6000 mAh zapewnia dłuższy czas rozrywki bez potrzeby częstego ładowania.

Nie mógłbym również nie wspomnieć o świetnym ekranie z maksymalną częstotliwością odświeżania obrazu na poziomie 165 Hz oraz genialnych głośnikach. Porównywałem jakość audio z ROG Phone'a 6 Pro do muzyki odtwarzanej z iPhone'a 13 Pro MAX i muszę przyznać, że jest to jeden z niewielu smartfonów na Androidzie, który może dorównać pod tym względem smartfonom Apple.