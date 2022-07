Wyjedź na wakacje z Lidlem! Znaleźliśmy najciekawszą elektronikę na urlop [26.07.2022]

Wybierając się na wakacje, musimy pamiętać o wielu rzeczach. Warto też zabrać ze sobą elektroniczne gadżety, które nie tylko ułatwią nam życie, ale też zdecydowanie uprzyjemnią cały odpoczynek. Znaleźliśmy kilka ciekawych propozycji w ofercie Lidla.

Co spakować na wakacje? Zawsze pamiętamy o tych niezbędnych rzeczach: bielizna, ubrania, książka, okulary. Jednak najczęściej na wyjazd nie jedziemy tylko z rzeczami najpotrzebniejszymi - zabieramy też różne gadżety, które mają nam uprzyjemnić urlop i sprawić, że jak najlepiej na nim wypoczniemy. Coraz częściej to elektronika spełnia takie zadanie. Sprawdzamy, jakie elektroniczne gadżety proponuje Lidl. Czy dzięki sieci sklepów nasze następne wakacje będą najbardziej relaksującym wyjazdem w naszym życiu?

crivit Przenośna lodówka elektryczna 230 V, CEK 29 B4

Upały nie są łaskawe rownież dla żywności, jednak odpowiednie przechowywanie na wakacjach może być utrudnione. Przenośna elektryczna lodówka o pojemności 30 litrów może znacząco uprzyjemnić twój letni pobyt. Chłodzi do 20 C poniżej temperatury otoczenia, umożliwia również funkcję utrzymywania ciepła. Dzięki wewnętrznym wentylatorom, uzyskanie prawidłowej temperatury przebiega szybko, a jej rozprowadzanie jest równomierne. Nie musisz rezygnować z zimnych napojów podczas biwaku, a przygotowane posiłki nie pozostaną wystawione na próbę.

klasa efektywności energetycznej E zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (UE) 2019/2016

możliwości podłączenia: przez 230 V gniazdko i 12 V zapalniczkę samochodową

wyjątkowa wydajność

dodatkowa funkcja utrzymywania ciepła do ok. 65°C

bardzo grube ścianki izolacyjne

zastosowanie wewnętrznych wentylatorów

mieści 6 butelek 1,5/2 l na stojąco lub 36 puszek 0,33 l

pojemność brutto: ok. 30 l

oba przewody do podłączenia można łatwo schować w pokrywie

niewymagające konserwacji urządzenie chłodzące - podczas pracy sieciowej możliwość ręcznej regulacji

zmniejszone powstawanie pary dzięki uszczelce

składany uchwyt

zewnętrzna podstawa wykonana z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu

Cena: 299 zł - sprawdź ofertę

Livarno Home Lampa owadobójcza akumulatorowa

Podczas letnich wieczorów na wakacjach, sen z powiek od zawsze spędzają ugryzienia owadów - zarówno na zewnątrz, jak i w domu. Lampa owadobójcza działa na zasadzie światła UV, które przyciąga owady do pułapki. Jedno pełne naładowanie litowo-jonowego akumulatora to aż 8 godzin pracy! Lampa jest zasilana poprzez złącze USB typu C. Urządzenie wyposażono w ochronną obudowę z kratką, tak więc jest bezpieczne nawet w towarzystwie dzieci.

pułapka na insekty do stosowania wewnątrz pomieszczeń

zintegrowany akumulator litowo-jonowy umożliwia elastyczne stosowanie produktu

bezpieczne stosowanie dzięki izolowanej obudowie z tworzywa sztucznego z kratką ochronną

czas pracy do 8 godzin (przy całkowitym naładowaniu)

możliwość zasilania poprzez zasilacz sieciowy do ciągłej pracy

światło UV skutecznie przyciąga owady do pułapki

ochrona przed zachlapaniem (IPX4)*

w zestawie kabel USB i zasilacz sieciowy

diody LED niewymienne

Cena: 79,90 zł - 59,90 zł - sprawdź ofertę

Livarno Home Reflektor LED z czujnikiem ruchu, 24 W

Spędzasz wakacje w domku nad wybrzeżem, na działce, a może wieczorami przesiadujesz z bliskimi w ogrodzie? Aby móc biesiadować nie martwiąc się o nieproszonych gości, a przy tym prawidłowo oświetlić przestrzeń lub garaż, warto rozważyć LEDowe reflektory. Powyższy model jest wyposażony w czujnik ruchu o zasięgu 12 metrów, kąt wykrywania to promień 180 stopni. Urządzenie odznacza się klasą ochrony na poziomie IP44, tak więc warunki pogodowe nie są przeciwskazaniem ku stosowaniu.

energooszczędny moduł LED o wysokim natężeniu światła

płynnie regulowany czujnik zmierzchu

stabilna obudowa aluminiowa ze szklaną osłoną

wychylany czujnik ruchu o zasięgu ok. 12 m i regulowanej czułości

odporny na działanie czynników atmosferycznych, o klasie wodoszczelności IP44

czas świecenia regulowany od 10 sekund do 7 minut

w zestawie uchwyt do zamontowania, materiał mocujący i instrukcja

napięcie robocz: 230 V~ 50 Hz

kąt wykrywania czujnika ruchu: ok. 180°

diody LED niewymienne

sterownik LED nie jest przeznaczony do wymiany

oszczędność energii do 80% w porównaniu z normalną żarówką o mocy 140 W

Cena: 49,99 zł - sprawdź ofertę

CRIVIT Akumulatorowa latarka LED

Niezależnie od tego czy wyruszasz na drugi koniec świata, czy zaledwie na pobliskie jezioro w celach biwakowych - latarka jest niezbędna. Akumulatorowy gadżet pozwala na cztery tryby pracy (w tym jeden z nich to SOS). Strumień świetlny to aż 220 lumenów, co pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa po zmroku i wystarczającą widoczność. Aluminiowa budowa z materiałem ABS czyni latarkę poręczną, a kompaktowe wymiary sprawiają, że zmieścisz ją niemal w każdym bagażu.

4 kolory do wyboru: czerwony, zielony, niebieski i biały

4 tryby pracy: 100% jasności - 50% jasności - efekt stroboskopowy - sygnał SOS

płynna regulacja dla funkcji skupiania światła

stabilna obudowa aluminiowa z powlekanym gumą przyciskiem

klasa szczelności IP 44

praktyczna stacja ładowania do montażu na ścianie

wraz z materiałem do montażu (stacja ładowania), przewodem micro-USB (1,5 m) i instrukcją

Cena: 99 zł - sprawdź ofertę

CRIVIT Lampka czołowa LED, 1 sztuka

Widoczność na biwaku, podczas leśnych wycieczek lub nocnych podróży na rowerze to podstawa. Oświetlenie czołowe może być pomocne wówczas, gdy nie możemy nieustannie trzymać latarki, a potrzebujemy stałego źródła światła. Lampa przednia umożliwia aż 5 trybów działania, które możemy dostosować do panujących warunków. Gadżet pozwala oświetlać drogę do 60 metrów. Aby wydłużyć pracę baterii, wystarczy zmniejszyć jasność.

lampka czołowa LED

przednie światło z 5 trybami świecenia

tylne światło z 2 trybami świecenia

w zestawie gwizdek sygnalizacyjny SOS

w zestawie baterie:

lampka przednia: 3x baterie AAA

światło tylne: 2x CR2032

pionowa regulacja kąta świecenia

regulowana, elastyczna opaska na głowę

Cena: 39,99 zł - sprawdź ofertę

ERNESTO Termos z wyświetlaczem LED

Termos z wyświetlaczem LED to idealny pomysł na każdą wyprawę, czy to pieszą, czy samochodową. Dzięki niemu zabierzemy ze sobą wszędzie ulubiony napój i nie będziemy się musieli martwić, że nasza herbata wystygnie, a napój gazowany będzie zbyt ciepły. Co więcej, wbudowany ekran LED w każdym momencie pokaże nam temperaturę picia. Dzięki temu możemy być pewni, że poparzony język zostanie już tylko wspomnieniem! W tym modelu mamy też wbudowane sitko, dzięki któremu zaparzymy liściastą herbatę prosto w termosie.

Wyświetlacz LED w pokrywce z ekranem dotykowym i wskaźnikiem temperatury

w pokrywce z ekranem dotykowym i Zdejmowane sitko do herbaty

Zaparzanie bezpośrednio w butelce

Dwuścienna izolacja – utrzymuje w cieple lub zimnie przez długi czas (ok. 6 h)

– utrzymuje w cieple lub zimnie przez długi czas (ok. 6 h) Przykręcana pokrywa z uszczelką silikonową zapobiegającą wyciekaniu

zapobiegającą wyciekaniu Objętość użytkowa: ok. 450 ml

Cena: 34,99 zł - sprawdź ofertę

TRONIC Powerbank 20 000 mAh

Powerbank to konieczność na wakacjach! Czy idziemy na długi spacer w lesie, czy też cały dzień mamy zamiar zwiedzać galerie sztuki w nowym mieście - zawsze możemy stracić ten ostatni procent baterii. Wtedy jedyną możliwością zrobienia kolejnych zdjęć będzie zatrzymanie się gdzieś i naładowanie telefonu - albo właśnie wykorzystanie powerbanka. Lidlowa propozycja to solidnie wyglądające urządzenie, które dzięki swojemu ogniwu 20000 mAh powinno nam zapewnić około 4-5 pełnych naładowań telefonu.

Powerbank 20 000 mAh z 4 diodami LED informującymi o stanie naładowania

z 4 diodami LED informującymi o stanie naładowania Z PD 3.0 (tylko USB typu C) i technologią Qualcomm Quick Charge 3.0 zapewniającą wyjątkowo szybkie ładowanie

(tylko USB typu C) i technologią Qualcomm Quick Charge 3.0 zapewniającą wyjątkowo szybkie ładowanie Możliwość równoczesnego ładowania dwóch urządzeń

Ładuje urządzenia kompatybilne z PD do 50% w 30 minut przez port USB typu C PD

Z funkcją " Smart Fast Charge " zapewniającą zoptymalizowany czas ładowania

" zapewniającą zoptymalizowany czas ładowania Porty: 1x USB typu C PD, 1x USB typu A QC

QC Zabezpieczenie przed przegrzaniem, ochrona przed przeładowaniem, ochrona przed zwarciem, ochrona przed całkowitym rozładowaniem

W zestawie kabel USB do ładowania (USB typu A na USB typu C)

Cena: 109 zł - sprawdź ofertę

CRIVIT Zestaw lampek rowerowych LED

Na wyprawach rowerowych, dla bezpieczeństwa swojego i innych, warto być widocznym! Dlatego jednym z pierwszych zakupów zapalonego rowerzysty muszą być dobre lampki na rower. Ten zestaw będzie bardzo wygodny - dzięki wbudowanemu akumulatorowi nie będziemy się już musieli martwić o baterie, a lampki naładujemy zwykłym przewodem USB-C.

Reflektor przedni:

Moc światła: 70/30/15 luksów

Dioda LED Osram (2 W) ,

, Żywotność diod LED: do 50 000 h , z gniazdem ładowania USB-C,

, z gniazdem ładowania USB-C, Z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym (1800 mAh) + kabel USB-C 50 cm,

Lampka tylna:

z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym ( 300 mAh ),

), liczba diod LED: 1; żywotność diod LED: do 50 000 h

Wymiary

Reflektor przedni: 105 x 44,3 x 38,5 mm

Lampka tylna: 48,5 x 35 x 21,5 mm

Cena: 69,90 zł - sprawdź ofertę

FISCHER Kompresor akumulatorowy

Nigdy nie wiadomo, do czego może nam się przydać mocny strumień powietrza. Pusta opona, dmuchany materac czy sflaczała piłka to idealni kandydaci do nadmuchania. Dlatego warto mieć przy sobie kompresor na akumulator. Dzięki temu małemu urządzeniu z każdej podbramkowej sytuacji (przynajmniej tej dotyczącej pompowania) wyjdziemy cało!

Wielorakie możliwości zastosowania: opony rowerowe i e-bike , piłki nożne , piłki koszykowe , dmuchane artykuły plażowe , a nawet opony samochodowe

, , , , a nawet Całkowicie automatyczne pompowanie dzięki regulowanemu ciśnieniu powietrza

dzięki regulowanemu ciśnieniu powietrza Podświetlany, cyfrowy wyświetlacz LCD z precyzyjnym odczytem

z precyzyjnym odczytem Wbudowany akumulator litowo-jonowy

Z latarką LED i power bankiem

i power bankiem Wskazanie aktualnego ciśnienia w oponach i wskaźnik naładowania akumulatora

i wskaźnik naładowania akumulatora Odporny na warunki atmosferyczne

W zestawie: adapter do zaworów Sclaverand i Dunlop, adapter do materacy powietrznych, igła kulkowa, kabel do ładowania USB, kabel do ładowania zapalniczki samochodowej, torba do przechowywania i transportu

Cena: 307,99 zł - sprawdź ofertę

SILVERCREST Wentylator stojący z pilotem SV 60 A2

Wiatrak może być zbawieniem w najgorętsze dni lata! Kiedy powietrze stoi a na dworze ponad 30 stopni, mało kto ma siłę coś robić. Na szczęście możemy zaopatrzyć się w wentylator - dzięki niemu od razu poczujemy bryzę, a upał zamieni się w przyjemny letni dzień.

Moc : 60 W

: 60 W Wymiary : 45 x 42 x 135 cm

: 45 x 42 x 135 cm Ruch 3D oraz ustawiany kąt nachylenia

oraz ustawiany kąt nachylenia 4 tryby nawiewu

6 poziomów prędkości

Cena: 229 zł 199 zł - sprawdź ofertę

PARKSIDE Akumulatorowy odkurzacz ręczny

Odkurzacz ręczny przyda się w naprawdę wielu letnich projektach. Czy to posprzątanie samochodu, czy drobne prace remontowe na dworze - zebranie kurzu czy opiłków bez konieczności martwienia się kable to duże ułatwienie.

Odkurzacz ręczny do szybkiego i wygodnego sprzątania

do szybkiego i wygodnego sprzątania Bez problemu usuwa suche i wilgotne zabrudzenia

Kompaktowe wzornictwo z ergonomicznym uchwytem i antypoślizgową powłoką softgrip

i softgrip System końcówek w 4 konfiguracjach (uniwersalna / do mokrego / szczeliny / szczotka)

(uniwersalna / do mokrego / szczeliny / szczotka) Zbiornik o pojemności 0,65 l (brutto) zdejmowany po naciśnięciu przycisku z drobnym filtrem przeznaczonym do prania

(brutto) zdejmowany po naciśnięciu przycisku z drobnym filtrem przeznaczonym do prania Urządzenie kompatybilne z akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

Akumulator i ładowarka nie są zawarte w zestawie

Akcesoria zawarte w zestawie: końcówka do szczelin, końcówka do pracy na mokro, końcówka ze szczotką, końcówka uniwersalna

Cena: 109 zł - sprawdź ofertę