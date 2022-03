Wykryto przemyt 5840 kart graficznych

Ich wartość to ponad 20 mln dolarów.

Historie o przemycanych kartach graficznych nie są niczym nowym - słyszmy o nich od czasu do czasu. Takie wiadomości nasiliły się zwłaszcza w okresie ich dużych braków na rynku. Choć sytuacja wróciła już do normy, wciąż jednak zdarzają się przypadki uch szmuglowania. Najnowsza miała miejsce w Chinach, gdzie celnicy przechwycili transport dokładnie 5840 kart graficznych. Miało to miejsce w Huanggang, a zainteresowanie urzędników wzbudziło to, że trzy egzemplarze wzięte do wyrywkowej kontroli miały nazwy zaklejone przez naklejki innych firm.

Jak się okazało, karty graficzne były innymi modelami, niż deklarował wwożący. To oczywiście wpłynęło na wysokość cła. Dlatego przeprowadzono pełną kontrolę i odkryto, że cały ładunek został w ten sposób sfałszowany. A co to za karty? Zdjęcia pokazują modele XFX z lini QICK. Są to prawdopodobnie karty graficzne RX 6700 XT. Ładunek został oczywiście zatrzymany. Ma ona wartość ponad 20 mln dolarów. Podejrzewa się, że mógł być przeznaczony dla nielegalnych kopalń kryptowalut w Chinach.

Fot. Neowin

Źródło: Neowin