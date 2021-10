„Wyłudzenie na PIT” pod szyldem Poczty Polskiej

Cyberprzestępcy prowadzą właśnie kampanię, w której rozsyłają fałszywe wiadomości SMS z informacją o zwrocie podatku z rozliczenia PIT 37. Nie daj się nabrać!

Choć większość Polaków składa rozliczenie w terminie i najpóźniej otrzymuje zwrot środków w trakcie wakacji, prowadzona na jesieni akcja przestępców może mieć powodzenie wśród osób mających nadzieję na dodatkowe pieniądze lub chcących sprawdzić z ciekawości, na jakiej podstawie został wyliczony kolejny zwrot podatku. W wiadomości SMS znajduje się informacja:

Masz prawo do zwrotu podatku z PIT 37 pobierz online

Ostatnie dwa słowa to link, prowadzący do fałszywej strony... Poczty Polskiej. Tam musi podać swoje wrażliwe dane: imię, nazwisko, adres e-mail, PESEL oraz dane logowania do strony swojego banku. Liczba tych wymagań już powinna niepokoić. Oczywiście na żadne pieniądze nie ma co liczyć - wprowadzone dane przejmują hakerzy i... mogą wykorzystać je do swoich celów. Co więcej - na fałszywej stronie brak polskich znaków diaktrycznych. Podejrzewa się, że za akcją stroją ci sami oszuści, którzy ostatnio wyłudzają dane, podszywając się pod PGE.

Poczta Polska apeluje, aby powiadamiać o fakcie otrzymania podobnej wiadomości wraz ze zrzutem ekranu zespołu Cyberbezpieczeństwa PP pisząc na adres: [email protected]

Źródło: Poczta Polska