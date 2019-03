Wymagania gier i programów profesjonalnych - czy istnieje laptop uniwersalny?

Większość z nas decyduje się na zakup laptopa z myślą o ściśle określonych zastosowaniach. Teoretycznie sprzęt uniwersalny nie istnieje. Problem pojawia się kiedy profesjonalista okazuje się fanem gier, a fan gier w wolnych chwilach wykonuje prace profesjonalne. Nasza redakcja wyruszyła na poszukiwanie rozwiązania idealnego.

Wymagania profesjonalisty i gracza wobec komputera są teoretycznie podobne. Najważniejsza okazuje się wydajność i stabilna praca. Dlaczego więc specjaliści od obróbki foto-wideo i grafiki 3D nie kupują laptopów gamingowych? Odpowiedzią są detale dotyczące specyfiki pracy.

Laptop Gamingowy - czego potrzebuje gracz ?

Wydajność laptopa gamingowego składa się na kilka czynników. Kluczowy wpływ na płynność wyświetlanych animacji ma karta graficzna. Sprawne wykorzystanie jej mocy obliczeniowej jest możliwe wyłącznie jeśli towarzyszy jej solidny procesor i odpowiedni zapas pamięci RAM. Warto podkreślić, że gry w dość ograniczonym stopniu wspierają procesy wielowątkowe. Oznacza to, że w przypadku procesora istotniejsze okazuje się taktowanie pojedynczego rdzenia niż sama liczba rdzeni.

Ponadto gracze doceniają laptopy z ekranami o wysokiej częstotliwości odświeżania, pozwalającej dostrzec przewagi framerate'u przekraczającego 60 FPS. Popularnym wyborem są matryce 75-hercowe lub lepiej - 144-hercowe. Wśród mniej istotnych ale atrakcyjnych udogodnień cenione są podświetlane klawiatury pozwalające na nocną rozgrywkę czy dodatki związane jakością dźwięku - takie jak wzmacniacze słuchawkowe i głośniki zapewniające dźwięk przestrzenny.

Laptop profesjonalny - czego potrzebuje grafik ?

Osoby poszukujące laptopa do pracy z programami graficznymi 3D i 2D oraz materiałami video, zwracają szczególną uwagę procesor. Procesy renderingu efektywnie wykorzystują niemal dowolną ilość rdzeni i wątków. Karty graficzne są wykorzystywane w tym wypadku jako wsparcie w procesach hybrydowych. Procesory CPU mają niższą moc obliczeniową od procesorów graficznych GPU. Pomimo tego stabilność i reguły pracy w CPU wciąż umożliwiają sprawniejsze wykonywanie zadań profesjonalnych. Ogromne znaczenie mają również zastosowane pamięci RAM, a dokładniej ich pojemność. Pozwalają one uzyskać maksymalną, dostępną na rynku szybkość przetwarzania dużych ilości danych. Nie bez znaczenia jest również wydajność zainstalowanych dysków - najlepiej jeśli są to niezwykle szybkie nośniki NVMe.

Ekran laptopa profesjonalnego powinien w szczególności zapewniać szerokie pokrycie palety Adobe RGB, a w przypadku obróbki wideo również palety DCI P3. Znaczenie ma perfekcyjne odwzorowanie kolorów, chociaż szeroki gamut i tak zazwyczaj pozwala nadrobić ewentualne niedoskonałości - za pomocą kalibratora. Profesjonaliści zsacają również uwagę na rozdzielczość obraz - najlepiej 4K, rozszerzającą przestrzeń roboczą oraz pozwalającą na obrabianie niemal wszystkich treści wideo w rozdzielczościach natywnych.

Sprzęt uniwersalny - czy kompromis jest możliwy ?

Podsumowując - komputer wykorzystywany jednocześnie do gier i programów powinie być sprzętem wyposażonym w potężny procesor wielordzeniowy i dobrą kartę graficzną. Wiele modeli gamingowych ma na wyposażeniu jednostki Intel Core i7/i9 lub AMD Ryzen 7 i bez problemu spełnia te założenia. Obiecująco wygląda również kwestia zasobów pamięci RAM. Nawet jeśli laptopy do gier nie dysponują buforami rzędu 32 czy 64 GB, to producenci zazwyczaj pozwalają na dość swobodne dokładanie dodatkowych kości we własnym zakresie. Najbardziej problematyczne okazuje się dopasowanie odpowiedniej matrycy. Tutaj sprawa jest o wiele bardziej złożona. Gamingowe laptopy posiadają matryce dostosowane do dynamicznego wyświetlania atrakcyjnego obrazu. Często są one kalibrowane pobieżnie, a odwzorowanie kolorów jest traktowane jako sprawa trzeciorzędna. Co więcej zdarza się, że firmy specjalnie przekłamują kolory i przestawiają kontrast do nienaturalnych poziomów aby wzmocnić doznania płynące z rozgrywki.

Dobre matryce spotkamy w laptopach profesjonalnych, ale niewiele z nich posiada jakiekolwiek karty graficzne. Jeśli takowa jest już zainstalowana, to zazwyczaj jest to model z rodziny Quadro - wydajny ale pozbawiony większości usprawnień technologicznych wykorzystanych w grach.

Można więc przyjąć, że laptopem uniwersalnym do pracy profesjonalnej i gier mogą być wyłącznie topowe urządzenia gamingowe. Uzyskanie odpowiedniej wydajności nie powinno być dużym problemem, szczególnie jeśli rozszerzymy bufor pamięci RAM. Kością niezgody jest w tym wypadku matryca. Łatwiej wyobrazić sobie gracza, który zrezygnuje ze 144-hercowego panelu niż grafika, który będzie w stanie pracować na panelu pokrywającym 60 czy 70% palety Adobe RGB.

Laptop dla każdego - czy warto i ile to kosztuje ?

Poszukując rozwiązania idealnego przyglądaliśmy się producentom oferującym laptopy budowane na życzenie klienta. Składanie takich maszyn przypomina nieco konfigurowanie komputera stacjonarnego. Naszą uwagę przyciągnęła oferta marki Dream Machines, a konkretnie model RX2080-15PL20. Jest to jedna z topowych konstrukcji gamingowych, wyposażona między innymi w topowy układ graficzny Nvidia RTX 2080, procesor Intel Core i7-9700K oraz 16 GB pamięci RAM z możliwością rozbudowy do 64 GB. Zgodnie z oczekiwaniami graczy, zastosowana matryca 15,6" oferuje wysoką częstotliwość odświeżania obrazu na poziomie 144 Hz. Nie zabrakło technologii synchronizacji obrazu Nvidia G-Sync, chroniącej obraz gier przed występowaniem o artefaktów będących skutkiem różnicom w taktowaniach źródła i odbiornika obrazu. Teoretycznie więc mamy do czynienia z niezwykle wydajnym laptopem dla najbardziej wymagających graczy. Prawdziwie zaskakująca jest jednak szczegółowa konfiguracja laptopa. Okazuje się bowiem, że ekran oprócz rozwiązań dla graczy posiada wszelkie cechy cenione przez grafików i montażystów wideo. Producent twierdzi, że matryca zapewnia obraz 4K z przestrzenią barwową pokrywającą 125% palety sRGB i 100% palety Adobe RGB.

Dzięki uprzejmości producenta mieliśmy okazję sprawdzić faktyczne możliwości wyszukanego laptopa. Zgodnie z oczekiwaniami jest to świetna konstrukcja gamingowa, która jest w stanie zapewnić ponad 60 kl./s. w dowolnej grze dostępnej na rynku z zastosowaniem rozdzielczości Full HD. Bez problemu uzysklaiśmy ponad 100 kl./s. przy maksymalnych ustawieniach Far Cry 5 i ponad 110 kl./s. w Wiedźminie 3. Co więcej podzespoły pozwalają na efektywne wykorzystanie matrycy 4K i płynną rozgrywkę w maksymalnej rozdzielczości. Wysokie parametry potwierdza również wynik w benchmarku 3DMark Time Spy - na poziomie 8548 pkt.

Jeśli chodzi o zastosowania profesjonalne nasze testy rozpoczęliśmy od sprawdzenia procesora w benchmarku Cinebench R20. Wynik na poziomie 2925 cb wyraźnie wskazuje, że mamy do czynienia z jedną, z najpotężniejszych konfiguracji mobilnych do renderingu.

Najciekawszą częścią testów było jednak weryfikowanie matrycy - na rynku właściwie nie sposób odnaleźć monitorów 4K, 144 Hz o tak szerokiej palecie barw. Wyniki pomiarów mówią same za siebie - pokrycie sięga 100% palety sRGB, 98 % palety Adobe RGBs i 87 % palety DCI P3. Są to lepsze wyniki niż deklaruje sam producent. Ponadto wystarczy prosta kalibracja aby matryca uzyskała wzorowe odwzorowanie kolorów oznaczone parametrem delta E na poziomie 0,39, czyli zarezerwowanym właściwie wyłącznie dla najlepszych, profesjonalnych monitorów graficznych.

Oznacza to, że producent oddaje do naszej dyspozycji niezwykle wydajną maszynę gamingową, która poradzi sobie z renderingiem oraz zapewni obraz nie odstający możliwościami od matryc monitorów proofingowych. Dodatki gamingowe w większości wypadków stanowią korzyść również dla profesjonalistów. Przykładowo - podświetlana klawiatura poprawia komfort pracy nocnej, a wysokiej klasy system audio Sound BlasterX Pro-Gaming 360 jest pomocny również podczas obróbki wideo. Ponadto masywna konstrukcja kryje bogaty złącz obejmujący gniazdo HDMI i dwa Mini Dpisplay Port, dzięki czemu można podpiąć nawet 3 monitory - umilające rozgrywkę bądź usprawniające pracę profesjonalną. Nie bez znaczenia jest również dostęp do złącz Thunderbolt, USB C i trzech USB 3.0.

Wszystko wskazuje na to, że Dream Machines RX2080-15PL20 jest pierwszym laptopem na polskim rynku, który sprawdzi się jako mobilne narzędzie do gier i pracy profesjonalnej. Pojawia się pytanie o cenę sprzętu. W chwili publikacji na stronie producenta widnieje kwota 11 999 zł dla modelu w testowanej przez nas konfiguracji. Nie jest ona niska, ale warto podkreślić że laptopy z układami RTX 2080 wyjściowo kosztują 12-13 tysięcy złotych. Oznacza to, że w przypadku modelu RX2080-15PL20 zastosowanie graficznego monitora 4K nie przełożyło się na większe obciążenie budżetu użytkownika. Warto o tym pamiętać ponieważ ceny pełnowymiarowych monitorów o zbliżonych parametrach niejednokrotnie przekraczają 2 000 zł. Naszym zdaniem RX2080-15PL20 to bardzo dobre rozwiązanie, które nie wymaga od użytkowników poszukiwania kompromisów.