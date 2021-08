Wymiana ekranu w Galaxy Z Fold 3 lub Z Flip 3 wyniesie majątek

Samsung podał ceny naprawy ekranów w swoich najnowszych składanych smartfonach. Podane ceny obejmują zarówno przed jak i pogwarancyjne kwoty.

Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3 to imponujące składane smartfony. Są bardziej wytrzymałe niż ich poprzednicy, dzięki mocniejszym korpusom, szczelniejszym zawiasom i certyfikatowi IPX8 dla wodoodporności. Samsung wspomniał również, że jego nowe telefony są testowane, aby wytrzymać do aż 200 000 złożeń. Co jednak w przypadku, gdy ekran zostanie przypadkowo złamany? Ile wyniesie jego naprawa?

W odpowiedzi do redakcji The Verge, Samsung podaje, że jeśli ekran Galaxy Z Fold 3 lub Galaxy Z Flip 3 pęknie w sposób, który jest objęty gwarancją, naprawa jest bezpłatna. Poza gwarancją, wymiana wewnętrznego wyświetlacza Galaxy Z Flip 3 kosztuje 369 (około 1450 zł), a za zewnętrzy zapłacimy 99 (około 400 zł). W przypadku Galaxy Z Fold 3, ceny naprawy są następujące: 479 (około 1900 zł) za wyświetlacz wewnętrzny i 149 (około 600 zł) za zewnętrzny.

fot. Paweł Goryniak

Samsung oferuje jednak plan serwisowy Samsung Care+, który obniża koszt naprawy do 249 (około 1000 zł). Plan ten kosztuje 12,99 (około 50 zł) miesięcznie i obejmuje do trzech napraw ekranu. Firma oferuje jednak darmową wersję swojej usługi dla tych, którzy zamówią najnowsze składane smartfony w przedsprzedaży. Podane ceny są w dolarach i obowiązują w Stanach Zjednoczonych - na ten moment usługa nie została jeszcze uruchomiona w Polsce dla Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3.