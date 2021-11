Wymiana ekranu w iPhone 13 jednak nie zepsuje Face ID

Apple po raz pierwszy w historii ułatwia wymianę uszkodzonego ekranu w smartfonach iPhone. Face ID jednak zadziała z innym ekranem.

Co roku po premierze nowej generacji iPhone'a do sieci trafia mnóstwo informacji dotyczących potencjalnych napraw. Praktycznie za każdym razem słyszymy, że wymiana ekranu bezpowrotnie dezaktywuje Face ID. Podobna sytuacja miała miejsce ze starszymi modelami iPhone'a i wymianą czytnika linii papilarnych Touch ID.

Ekran iPhone 13 Źródło: apple.com

Po premierze iPhone'a 13 do sieci trafiły informacje sugerujące, że Face ID nowej generacji nie zadziała z wymienionym ekranem. Było to prawdą aż do dnia dzisiejszego.

Zobacz również:

Firma Apple zdecydowała się na niespotykany krok. Producent zmienił procedury. Ułatwią one wymianę ekranu w najnowszych modelach iPhone'a.

Pierwsze naprawy iPhone'a 13 pokazały, że aby zachować działanie funkcji Face ID po wymianie ekranu konieczne jest przelutowanie małego układu, który odpowiedzialny jest za działanie tej funkcji. O sprawie po raz pierwszy poinformował portal iFixit, który całkowicie rozebrał iPhone'a 13 na części pierwsze.

Okazuje się, że wykonanie tego kroku nie będzie już niezbędne. Wystarczy specjalne oprogramowanie, które pozwoli na ponowne programowanie Face ID.

Firma Apple wprowadzi na rynek aktualizację oprogramowania, które nie będzie wymagać przeniesienia mikrokontrolera do nowego panelu, aby zachować działanie funkcji Face ID. Informacje zostały przekazane przez portal The Verge.

Niestety gigant z Cupertino nie wydał jeszcze nowego oprogramowania. Nie wiemy również kiedy trafi ono na rynek. Jest to jeden z niewielu kroków, w których firma Apple ułatwia naprawy swojego sprzętu.

Co ciekawe również najnowsze komputery z rodziny MacBook Pro są łatwiejsze do naprawy od poprzedniej generacji.

Jeżeli szukasz nowego iPhone'a 13 sprawdź, gdzie kupisz go od ręki.