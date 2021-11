Wymiana wyświetlacza w iPhone 13 wyłącza FaceID. Wiemy dlaczego!

Próby wymiany wyświetlacza w nowym iPhone 13 kończą się zablokowaniem działania funkcji FaceID. Teraz wiemy dlaczego!

Wrześniowa premiera iPhone'a 13 okazała się być świetną decyzją Apple. Firma w ciągu ostatnich trzech miesięcy zarobiła ponad 80 miliardów dolarów, a ogromny wkład w ten wynik miały oczywiście nowe smartfony. Nie obyło się jednak bez większych i mniejszych problemów dla samych konsumentów. Nawet teraz, blisko dwa miesiące po premierze, wciąż musimy liczyć się ze sporym ograniczeniem dostępności nowych urządzeń. Na tym jednak nie koniec.

Tuż po rynkowym debiucie najnowszego iPhone'a 13 okazało się, że naprawa ewentualnych usterek może nie być prosta. Szczególnie dotyczy to wyświetlacza smartfona. W przypadku próby dokonania samodzielnej naprawy, lub oddania urządzenia do nieautoryzowanego serwisu, każda próba odłączenia wyświetlacza od reszty smartfona zakończy się zablokowaniem funkcji FaceID. Zostało to potwierdzone w wielu testach portalu iFixit oraz innych osób zajmujących się profesjonalną naprawą smartfonów.

Zobacz również:

Dzieje się tak za sprawą małego chipu, który został przymocowany do wyświetlacza. Poprawne działanie FaceID po wymianie wyświetlacza możliwe jest jedynie po oddaniu telefonu do autoryzowanego punktu serwisowego Apple. To właśnie tam pracownicy są w stanie "zarejestrować" nowy wyświetlacz z nowym kontrolerem do posiadanego przez nas iPhone'a 13.

Dlaczego Apple zdecydowało się na taki krok? Wygląda na to, że Apple chce w ten sposób mieć pod kontrolą wszystkie ewentualne naprawy swoich nowych smartfonów. Dzięki temu producent będzie mógł decydować, które urządzenie zostanie naprawione, a które nie. Jest to zaskakująca decyzja Apple, która w perspektywie czasu może mieć bardzo poważne konsekwencje dla profesjonalnych punktów serwisowych, które nie działają pod szyldem Apple.

Zobacz także: Gdzie kupić nowego iPhone 13? Sprawdzamy oferty popularnych sklepów [04.11.2021]