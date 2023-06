Wymienne baterie powrócą do telefonów? Dzięki UE jest to całkiem możliwe

Nowy plan regulacji prawa do naprawy telefonów ma wprowadzić między innymi łatwo wymienialne baterie w telefonach. Wszystko w imię ekologii oraz dłuższego życia elektroniki.

Wymienialne baterie w telefonach jeszcze kilka lat temu były czymś dość powszechnym, a kilkanaście lat temu z każdego telefonu mogliśmy wyjąć baterię samodzielnie i włożyć tam inną. Te czasy, od kiedy producenci przestawili się na bardziej smukłe, szklane telefony, już minęły. Wraz z nimi odeszła też możliwość szybkiej wymiany zepsutego akumulatora, która sprawiała, że nawet starszy telefon mógł spokojnie działać jeszcze kilka dodatkowych lat. Wygląda jednak na to, że dzięki nowemu prawu w Unii Europejskiej, sytuacja ta może trochę się zmienić.

W tym momencie, w celu wymiany baterii, trzeba zrobić trochę skomplikowanych rzeczy. Po pierwsze, większość smartfonów wymaga odklejenia tylnego panelu, który ze względu na wodoodporność jest przyklejony mocnym klejem. Nawet jeśli to nam się uda, bateria również najczęściej jest przyklejona do wnętrza telefonu, co skutkuje kolejną koniecznością nagrzewania. Ogólnie, do kiedyś prostej czynności przedłużającej życie naszej elektroniki, teraz niezbędne są profesjonalne narzędzia, dużo czasu i umiejętności.

Wprowadzone przez UE prawo ma to zmienić. W jego myśl akcesoria elektroniczne - w tym smartfony - mają mieć łatwo wymienialną baterię, do zmiany której nie będą użytkownikowi potrzebne żadne specjalistyczne narzędzia. Dzięki temu wymiana baterii po raz kolejny ma zając maksymalnie kilkanaście sekund.

Jednakże taka zmiana nie wejdzie w życie od razu. Unia Europejska postawiła producentom deadline w postaci początku 2027 roku na dostosowanie się do nowych wymagań. Takie dostosowanie się będzie sporo wymagało od firm produkujących sprzęt elektroniczny. Zaklejane telefony w głównej mierze celują w wodoodporność, więc brak możliwości ich zaklejenia może wymusić nowe sposoby osiągania szczelności na wodę. Co więcej, mimo że takie prawo będzie obowiązywało tylko w UE, zapewne przyniesie ono korzyści dla reszty globu - producenci nie będą wykonywać specjalnych wersji tylko na europejskie rynki, a zmienią raczej całą linię produkcyjną.

Na pewno jednak wejście tego prawa to wielka wygrana dla konsumentów, którzy z łatwością będą mogli wymienić baterię w swoim smartfonie i przedłużyć jego życie. Oznacza to też duży plus dla środowiska - zamiast kupować nowy telefon i wyrzucać stary, o wiele łatwiej będzie po prostu zmienić baterię w poprzednim i korzystać z niego dalej.