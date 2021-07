Wynalazek polskich naukowców to rewolucja w transplantacji

Polscy naukowcy opracowali płyn do przechowywania narządów do przeszczepów, który poprawi ich jakość i zmniejszy ryzyko odrzucenia. Co potrafi TTF? Sprawdźcie.

Nie każdy wie, że mamy naprawdę wysokiej klasy specjalistów w swoich dziedzinach, w tym w medycynie. Kolejnym na to dowodem jest najnowsze osiągnięcie zespołu naukowców i klinicystów z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Warto przy tym zaznaczyć, iż już sam skład grupy badawczej robi ogromne wrażenie, ponieważ znaleźli się w nim m.in.:

prof. dr hab. n. med. Michał Woźniak - kierownik Katedry i Zakładu Chemii Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

- kierownik Katedry i Zakładu Chemii Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. prof. dr hab. n. med. Ryszard Tomasz Smoleński - kierownik Katedry i Zakładu Biochemii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierował Grupą Badawczą Metabolizmu Serca działającą w ramach Heart Science Centre, Imperial College London.

- kierownik Katedry i Zakładu Biochemii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierował Grupą Badawczą Metabolizmu Serca działającą w ramach Heart Science Centre, Imperial College London. dr n. med. Narcyz Knap - adiunkt w Katedrze Chemii Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadzi badania w zakresie szeroko pojętego tzw. stresu oksydacyjnego w przebiegu wielu chorób i zajmuje się też metodami chemii obliczeniowej.

- adiunkt w Katedrze Chemii Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadzi badania w zakresie szeroko pojętego tzw. stresu oksydacyjnego w przebiegu wielu chorób i zajmuje się też metodami chemii obliczeniowej. prof. dr hab. n. med. Zbigniew Śledziński - emerytowany Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista w dziedzinie transplantacji narządów.

Czym jest TTF?

Wróćmy jednak do meritum, czyli samego wynalazku, a jest nim TTF drugiej generacji, czyli Transmedium Transplant Fluid. To innowacyjny płyn do przechowywania narządów przeznaczonych do transplantacji, w którym są one umieszczane podczas transportu oraz bezpośrednio w trakcie zabiegu chirurgicznego.

Dlaczego stworzony przez Polaków TTF jest tak rewolucyjny? Ponieważ m.in. zapewnia większą stabilizację struktury narządów i posiada właściwości antyoksydacyjne (zapewnia lepszą ochronę przed działaniem wolnych rodników). Tym samym, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, ta nowa wersja płynu do przechowywania narządów sprawia, że są one w lepszym stanie i zaczynają funkcjonować w krótszym czasie od zabiegu. Dodatkowo, zmniejszone zostaje w ten sposób ryzyko odrzucenia przeszczepu przez organizm.

Płyn szczególnie dobrze sprawuje się podczas przechowywania nerek, bowiem podczas schładzania narządów dochodzi w nich do niedokrwienia. TTF natomiast poprawia ukrwienie w trakcie hipotermii oraz wykazuje właściwości przeciwzapalne, przeciwwirusowe oraz ochronne.

Płyn TTF tworzy środowisko zbliżone do naturalnego zanurzenia w płynie wewnątrzkomórkowym i gwarantuje najwyższą jakość ochrony, a w efekcie także wydłużenie możliwego czasu przechowywania narządu. I choć chirurdzy zawsze będą dążyć do skracania okresu od pobrania do wszczepienia narządu to taka właściwość TTF daje im dodatkowy zapas czasu na nieprzewidziane sytuacje losowe – dr Marzena Paluch-Skowrońska.

Jak wiadomo, transplantologia jest niezwykle istotna dla ludzkiego życia dziedzina, która na co dzień boryka się z wieloma problemami. Natomiast takie osiągnięcia, jak płyn do przechowywania narządów do przeszczepów, mogą znacznie ułatwić życie lekarzom, a także zwiększyć szansę na normalne i komfortowe życie pacjentów.

