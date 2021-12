Wynaleziono nową metodę wykrywania komórek nowotworowych

Naukowcy wynaleźli nową skuteczną metodę wykrywania komórek nowotworowych we krwi. Na czym polega?

Naukowcy z Saratowskiego Uniwersytetu Państwowego (SSU) wynaleźli nową metodę wykrywania komórek nowotworowych i opisali swoje badania w czasopiśmie Scientific Reports.

W nowej metodzie zostało zastosowane promieniowanie laserowe. Naukowcy odkryli, że przy odpowiednich ustawieniach lasera zakażone komórki wytwarzają sygnały ultradźwiękowe.

Kiedy komórki absorbują promieniowanie o pewniej długości fali lasera, następuje termiczne rozszerzenie materiału. W rezultacie powstaje dźwięk, który można zarejestrować i zbadać. Według naukowców, sygnały różnią się w zależności od stadium choroby.

fot. Viktoria Viktorova/Saratov State University

Badacze również stworzyli sztuczne komórki nowotworowe, które wytwarzają ten sam dźwięk w tych samych warunkach, co komórki nowotworowe. Są one biokompatybilne, dlatego badacze mogą je wstrzykiwać do krwiobiegu myszy laboratoryjnych i wykrywać za pomocą specjalnego urządzenia - cytometru przepływowego. Jeśli naukowcom uda się udoskonalić tę technologię, umożliwi to jej zastosowanie u ludzi.

W najbliższej przyszłości naukowcy planują opracować urządzenie, które pozwoli poszukiwać komórek nowotworowych bezpośrednio w ludzkiej krwi z bezpiecznym wykorzystaniem lasera.

Źródło: sputniknews.com