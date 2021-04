Wypatrzono Gigabyte X570S z AMD Ryzen 7 5700G

Niezapowiedziana płyta główna Gigabyte znalazła się w sieci. Czy producent wprowadzi model budżetowy z pasywnym chłodzeniem?

Gigabyte X570S z procesorem AMD Ryzen 7 5700G zostało ujawnione w bazie CPU-Z. Sądząc po nazwie, mamy tu do czynienia z modelem z linii AORUS Pro AX, który zasili linię budżetową producenta. A co oznacza S na końcu? Może być to oznaczenie od "Super", a także Shrink, czyli "skurczone". Ewentualnie "Silent" - czyli "cicha". To z kolei może oznaczać pasywne chłodzenie płyty głównej - czyli żegnamy wiatraczki. Nie byłaby to nowość - jest już kilka pasywnych płyt głównych X570 na rynku, jak ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero czy Gigabyte X570 AORUS Xtreme, są one jednak dość drogie.

Nowa płyta Gigabyte została sparowana z procesorem AMD Ryzen 7 5700G, wykonanym w architekturze Zen3. W tej chwili procesor ten nie jest dostępny w powszechnej sprzedaży, a dostarczany wyłącznie kontrahentom. Takie połączenie może oznaczać świetne rozwiązanie dla osób szukających dużej wydajności, ale nie chcących przepłacać. Desktop z taką konfiguracją zapowiada się obiecująco, więc warto zobaczyć, co z tego wyjdzie.

Źródło: VideoCardz