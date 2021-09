Wypatrzono Intel Core i9-12900K z taktowaiem ponad 5 GHz

Przedstawiciel nadchodzącej rodziny Alder Lake pojawił się w bazie wyników benchmarku SiSoftware SANDRA.

Intel Core i9-12900K to oczywiście procesor desktopowy. Zadebiutuje oficjalnie wraz z rodziną Alder Lake, ale od czego przecieki? Tym razem źródłem jest SiSoftware SANDRA, czyli doskonale znany wśród specjalistów benchmark. Procesor ma 16 rdzeni, z czego 8 to Gracemont, a 8 to Golden Cove. Obsługuje 24 wątki, a w wydajności pomaga 30 MB pamięci cache L3 oraz 12,5 MB L2.

Intel Core i9-12900K miał podczas testów taktowanie 5,08 GHz, ale jest to zapewne prędkość w trybie boost, ponieważ pojawił się także wynik przy taktowaniu 3,6 GHz i to jest prawdopodobnie wartość bazowa. Wyniki benchmarka podają nam zapotrzebowanie na moc wynoszące 125 W. Jeśli chodzi o sam bechmark, przeprowadzono tu test wydajności, a przeciętny wynik procesora to 112,30 GB/s. Wyprzedził w nim Core i9-10900K (85,89 GB/s) oraz Core i9-11900K (80,60 GB/s). Jednak musiał ustąpić przed AMD Ryzen 9 5950X i Ryzen 9 5900X.

Zobacz również:

Foto: WCCF Tech

Źródło: WCCF Tech