Wypatrzono procesor AMD Ryzen 5000G PRO

Kolejny Ryzen 5000 z APU Cezanne pojawił się w sieci. Jest to sampel inżynierski, ale pozwala nam dowiedzieć się, jak jest zbudowany oraz czego się po nim spodziewać.

AMD Ryzen 5000G został stworzony przy wykorzystaniu architektury Zen 3 i ma być tańszą propozycją, jednak o wydajności bardzo bliskiej tym droższym. Podobnie jak w przypadku Ryzen 4000G (Renoir) oraz Ryzen 3000 (Matisse), mamy tu podobny postęp w APU. Testy w CPU-Z pokazuje nam osiem rdzeni z szesnastoma wątkami. Ale ponieważ jest to sampel, finalna ilość rdzeni oraz obsługiwanych wątków może jeszcze się zmienić. W tym przypadku taktowanie podstawowe wynosi 3.0 GHz. Pojedynczy rdzeń może zwiększyć je do 4,75 GHz, zaś przy trybie maksymalnej wydajności wszystkie zwiększają je do 4,05 GHz. Mamy tu również 16 MB pamięci cache L3 oraz 4 MB pamięci cache L2.

Procesor jest taktowany na 2,3 GHz, może jednak zwiększyć częstotliwość do 2,5 GHz. Ma być lepiej chłodzony, niż Ryzen 7 5800X i kosztować mniej, niż Vermeer. Powyższy test został wykonany na płycie głównej ASUS Crosshair VIII HERO z firmware BIOS-u AGESA 1.2.0.0. To istotne, ponieważ ta wersja dodaje wsparcie dla APU Cezanne. Procesor powinien pojawił się w drugiej połowie roku i jest przeznaczony dla urządzeń przenośnych.

Źródło: WCCF Tech, Chiphell