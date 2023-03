Wypróbuj Resident Evil 4 remake za darmo i to przed premierą! Sprawdź, jak

Resident Evil 4 remake to jedna z największych premier marca. Jednak jeszcze przed oficjalnym debiutem gry dane nam będzie wypróbować demo. Co o nim wiemy? Kiedy zadebiutuje? Na jakich platformach się ukaże? Sprawdźcie.

Do premiery Resident Evil 4 remake dojdzie już 24 marca 2023. Zanim to jednak nastąpi, otrzymamy demo produkcji, co zresztą zostało już potwierdzone przez deweloperów ze studia Capcom. Niestety, japońscy twórcy nie ujawnili większej liczby szczegółów na temat wersji demonstracyjnej remake'u Resident Evil. Od czego mamy jednak insiderów?

Resident Evil 4 remake demo - kiedy premiera?

Według najnowszych informacji demo Resident Evil 4 Remake zostanie udostępnione późnym wieczorem 9 marca. Skąd te przypuszczenia? Przede wszystkim sami przedstawiciele Capcomu potwierdzili już wcześniej, że demo otrzymamy przed premierą gry. Do tej pozostało dwa tygodnie, więc czasu jest już niewiele. Co więcej, właśnie 9 marca o godzinie 23:30 czasu polskiego odbędzie się wydarzenie zorganizowane przez Capcom, podczas którego zostaną zaprezentowane nowe materiały z takich gier jak:

Resident Evil 4 remake

Exoprimal

Monster Hunter Rise

Mega Man Battle Network Legacy Collection

Ghost Trick: Phantom Detective

To właśnie podczas owego wydarzenia ma zostać nie tylko zaprezentowane, ale również automatycznie udostępnione demo Resident Evil 4 remake.

Resident Evil 4 remake demo - co z PC i Xbox?

Nie jest żadną tajemnicą, że firmie Capcom zdecydowanie bliżej do Sony niż Microsoftu. Wskazuje to choćby ilość platform, na które trafi ostatecznie remake Resident Evil 4, a przypomnijmy, będą to: PS4, PS5, Xbox Series X|S i PC. Gra ominie zatem sprzęt minionej generacji od Microsoftu.

Debiut dema Resident Evile 4 Remake na PlayStation 4 i PlayStation 5 jest zatem niemal pewny. Co z pozostałymi platformami? Tego niestety nie wiemy. Należy jednak brać pod uwagę ewentualność, w której demo RE4 pojawi się jedynie na konsolach Sony.

To na razie wszystko, co wiemy na temat wersji demonstracyjnej Resident Evil 4 remake. Możecie być jednak pewni, że gdy tylko pojawią się nowe informacje, to artykuł ten zostanie zaktualizowany. Więcej informacji na temat odświeżonego Resident Evil 4 znajdziecie również w naszym oddzielnym, obszernym materiale.