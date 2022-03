Wypróbuj Stranger of Paradise Final Fantasy Origin za darmo. Demo gry już dostępne na PlayStation i Xbox

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, czyli spin-off popularnej serii jRPG zadebiutuje już za nieco ponad tydzień. Square Enix postanowiło przyjemnie nas zaskoczyć i udostępniło właśnie demo gry na konsolach Xbox i PlayStation.

(fot. Square Enix)

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin wywołało sporo kontrowersji już przy pierwszej prezentacji. Gra bowiem jedynie delikatnie nawiązuje do marki Final Fantasy, co wielu graczy uznało z typowy "skok na kasę". Czy tak jest w rzeczywistości? O tym możecie przekonać się sami, a to dzięki udostępnionej właśnie wersji demonstracyjnej gry na PlayStation 4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X/S. Niestety, choć gra trafi również na PC, to demo Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ominie komputery.

Warto przypomnieć, że Stranger of Paradise Final Fantasy Origin to gra RPG akcji, która czerpie inspiracje również z produkcji typu "souls-like". Nie powinno nas to zbytnio dziwić, bo choć wydawcą tytułu jest Square Enix, to za jej rozwój odpowiada studia Team Ninja, czyli twórcy znakomitych serii Ninja Gaiden i Nioh.

Przy okazji dzisiejszego ogłoszenia otrzymaliśmy również nowy zwiastun gry.

Pobierz demo Stranger of Paradise Final Fantasy Origin na:

Premiera Stranger of Paradise Final Fantasy Origin odbędzie się już 18 marca na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X/S.

