Właśnie wystartowała Wyprzedaż Zimowa 2018 na GOG.COM i na dzień dobry - Full Throttle Remastered za darmo! Co jeszcze?

Wyprzedaż Zimowa 2018 potrwa przez 3 tygodnie, aż do 3 stycznia, do godziny 23:59. Zdobądź kopię Full Throttle Remastered za darmo przez pierwszych 48 godzin wyprzedaży (do 15 grudnia, do godziny 15:00)! A skoro już mówimy o darmowych rzeczach – odblokuj darmowe gry, robiąc zakupy w trakcie wyprzedaży. Zdobądź Fantasy General za darmo przy pierwszym zakupie oraz EVERSPACE w momencie, gdy łączna suma, którą wydasz w trakcie trwania promocji, osiągnie 55 zł.

Uwolnij od DRM swoje gry ze Steam - GOG Connect powraca! Połącz swoje konto Steam i dodaj wybrane gry do biblioteki GOG.COM. Wśród tytułów, które możesz uwolnić od DRM są: Oddworld: Abe’s Oddysee, Age of Wonders 3 i Shadowrun: Dragonfall - Director’s Cut. W każdym tygodniu wyprzedaży w ramach GOG Connect będzie się pojawiał nowy zestaw gier bez DRM, więc zaglądaj do nas regularnie! Wyprzedaż Zimowa startuje z ponad 1900 okazjami, ale w kolejnych dniach dołączą do niej następne tytuły, więc zachowaj czujność, bo tej zimy znajdziesz niepowtarzalne rabaty na prawie każdą z gier dostępnych w katalogu GOG.COM.

Codzienne okazje powracają – wybrane tytuły w wyjątkowych cenach będą dostępne tylko przez 24 godziny. Odwiedzaj nas codziennie o godzinie 15:00, aby sprawdzić 8 nowych gier. Spośród ponad 400 tytułów, które miały premierę w tym roku, znajdziesz w obniżonych cenach: Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści (-20%), Frostpunk (-33%), Divinity: Original Sin II - Definitive Edition (-35%), Stellaris (-60%), BATTLETECH (-30%), Pillars of Eternity II: Deadfire (-34%). Warto także zwrócić uwagę na takie tytuły, jak Wiedźmin 3: Dziki Gon GOTY (-60%), SWAT 4 (-50%), Homeworld: Remastered Collection (-80%), XCOM: Enemy Unknown Complete Pack (-80%), Heroes of Might & Magic 3: Complete (-66%), ELEX (-50%), The Witness (-75%) i inne.

Zimowa wyprzedaż GOG.COM potrwa do 3 stycznia, do godziny 23:59.