Wyprzedaż gier Made in Poland na GOG.COM

Ponad 120 okazji i tytuły polskich twórców do 90% taniej, a także premiera Clasha bez DRM - to oferta GOG dla wszystkich!

Już po raz trzeci GOG.COM organizuje wyprzedaż Made in Poland. W tym roku znajdziecie na niej ponad 120 okazji na tytuły, które są najlepszym wyrazem kreatywności i niezależności polskich twórców, w tym This War of Mine: Soundtrack Edition (-75%), Frostpunk (-50%), serię Wiedźmin (do -85%), serię Call of Juarez (-75%), House Flipper (-35%), Dying Light: The Following - Enhanced Edition (-70%) i inne nie tylko.

Zacznijmy jednak od premiery polskiego tytułu, rozmachem, rozmiarem i wykonaniem nawiązującego do najlepszych klasyków gatunku, czyli od słynnego Clasha, który właśnie ukazał się na GOG.COM bez DRM. Clash to strategia turowa autorstwa studia Leryx Longsoft z 1998 roku, która w niezwykle klimatyczny sposób oddaje nastrój kolonialnych podbojów, politycznych intryg, królewskiej dyplomacji i zawiłości dworskiego życia.

Clash

Jako gracz wcielasz się w rolę władcy, który broni swojego królestwa przed atakami wrogich najeźdźców. Masz do wyboru ponad Leryx Longsof złożonych z klasycznych lub nieziemskich oddziałów, dzięki którym prowadzisz działania bojowe. Jednocześnie, jako przywódca, nie możesz zapominać o rozwijaniu infrastruktury swojego królestwa, bo przecież wojna sama się nie sfinansuje, poziomie zadowolenia poddanych, których danina wpływa bezpośrednio na stany skarbca, utrzymaniu dynastii i dyplomacji. Clash to gra, która zdecydowanie wyprzedziła swoje czasy i mimo upływu lat, nadal zadziwia systemem rozgrywki.

W wyprzedaży znalazły się również takie hity jak:

Painkiller Black Edition (-75%)

(-75%) Jack Orlando: A Cinematic Adventure - Director's Cut (-80%)

Earth 2150 Trilogy (-80%)

(-80%) The Cat Lady (-60%)

(-60%) Ancestors Legacy (-66%)

(-66%) Darkwood (-60%)

(-60%) We. The Revolution (-30%)

Weedcraft Inc (-30%)

Crossroads Inn (-10%)

Pełna lista okazji dostępnych w promocji Made in Poland znajduje się tutaj.