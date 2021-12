Wyprzedaż gier na Nintendo Switch z okazji nowego roku. Sprawdź najlepsze promocje

Nintendo postanowiło uczcić nadchodzący nowy rok w najlepszy możliwy sposób, czyli organizując ogromną wyprzedaż gier na Nintendo Switch.

Konsola Nintendo Switch po raz kolejny została bohaterem okresu świątecznego. Sprzedaż konsoli japońskiego producenta była znacznie wyższa od urządzeń konkurencji, w tym PlayStation 5 i Xbox Series X. Jeśli i wy staliście się dumnymi posiadaczami "pstryczka", to ucieszy was wiadomość o ogromnej wyprzedaży gier w Nintendo eShop. Producent przecenił setki tytułów, a niektóre rabaty sięgają 75%, zebraliśmy dla was najciekawsze propozycje.

Najlepsze promocje w Nintendo eShop z okazji nowego roku:

Batman – The Telltale Series – 23,09 zł

Bulletstorm: Duke of Switch Edition – 31,00 zł

Castlevania Anniversary Collection – 20,00 zł

Catherine: Full Body – 75,60 zł

Contra Anniversary Collection – 20,00 zł

DOOM Eternal – 99,92 zł

Darkest Dungeon – 36,80 zł

Disco Elysium – The Final Cut – 104,00 zł

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition – 140,00 zł

Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour – 10,00 zł

Enter the Gungeon – 26,99 zł

FEZ – 42,00 zł

Fire Emblem: Three Houses – 166,54 zł

Ion Fury – 50,00 zł

LIMBO – 8,00 zł

Little Nightmares Complete Edition – 25,00 zł

Oddworld: Munch’s Oddysee – 30,00 zł

OlliOlli: Switch Stance – 12,00 zł

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – 62,00 zł

PixelJunk Monsters 2 – 9,00 zł

QUAKE – 29,40 zł

RUINER – 20,00 zł

Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered – 7,96 zł

Slay the Spire – 41,60 zł

The Great Ace Attorney Chronicles – 126,75 zł

Tony Hawk’s™ Pro Skater 1 + 2 – 137,99 zł

Yoshi’s Crafted World – 166,54 zł

