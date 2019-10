Wyprzedaż i wydarzenia Halloweenowe na Steam

Na Steam ruszyła wielka wyprzedaż z okazji Halloween. Towarzyszą jej liczne wydarzenia w grach - zarówno horrorach, jak i nie-horrorach.

Halloweenowe szaleństwo zaczęło się wczorajszego wieczora i potrwa do 1 listopada do godziny 18:00. Jak zwykle przy okazji takich wydarzeń gracze dostają to, co lubią najbardziej, czyli duże zniżki. Dotyczą one przede wszystkim gier w mrocznych klimatach, ale objęły również i inne gatunki. 7 Days to Die , Vampyr oraz Dying Light zostały przecenione o 66%, warte uwagi są także wynoszące 50% zniżki na Killing Floor 2, Dead by Daylight, Friday the 13th: The Game, Prey czy Resident Evil 2. To również dobra okazja, aby uzupełnić swoją bibliotekę starszymi produkcjami - aż o 75% przeceniono Dead Island, Little Nightmares oraz inne uznane produkcje, a doskonała Soma jest dostępna ze zniżką wynoszącą aż 80%!

W wielu produkcjach pojawią się halloweenowe aktualizacje, wprowadzające nowe elementy do zabawy; np. w Postal 2 można będzie zobaczyć na ulicach ludzi z dyniami zamiast głów. Inne produkcje będą mieć elementy dopasowane do swoich gameplayów, ale we wszystkich przypadkach producenci dążą do tego, aby w miły - i nieco straszny - sposób zaskoczyć graczy. Dlatego warto odpalić nawet dawno nieuruchamiane tytuły i zobaczyć, co zmieniło się w nich z okazji Halloween.