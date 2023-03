Wyprzedaż w Biedronce. Co można złapać taniej?

W sklepie Biedronka Home ruszyła wiosenna wyprzedaż na wybrane sprzęty do domu. Wśród nich znalazły się m.in. oczyszczacze powietrza. Sprawdziłam, na jakie zniżki można liczyć.

W sklepie Biedronka Home ruszyły ciekawe akcje promocyjne, które umożliwiają tańszy zakup wybranych urządzeń do domu, w tym oczyszczaczy powietrza i termowentylatorów, a także sprzętów kuchennych. Wystarczy skorzystać z kodów rabatowych podczas zakupów. Sprawdziłam, które produkty rzeczywiście opłaca się kupić w niższej cenie.

Aby rabat się naliczył należy w wyznaczonych miejscu w koszyku wpisać kod RABAT25.

Oczyszczacz powietrza TCL KJ866F

Rodzaj: oczyszcza + nawilżacz powietrza

oczyszcza + nawilżacz powietrza Zalecany do pomieszczeń: 60 m2 do 100 m2

60 m2 do 100 m2 Filtracja: filtr wstępny siatkowy, filtr główny HEPA 13, filtr węglowy

filtr wstępny siatkowy, filtr główny HEPA 13, filtr węglowy Wydajność przepływu powietrza CADR: 866 m3/h

866 m3/h Tryby: 4 tryby pracy wentylatora + tryb automatyczny

4 tryby pracy wentylatora + tryb automatyczny Hałas: 30 dB

30 dB Dodatkowo: jonizator

jonizator Wyświetlacz: cyfrowy wyświetlacz wskazujący poziom zanieczyszczenia, temperaturę oraz wilgotność

cyfrowy wyświetlacz wskazujący poziom zanieczyszczenia, temperaturę oraz wilgotność Pojemność zbiornika na wodę: 3,4 l

3,4 l Wymiary: 405 x 390 x 795 mm

405 x 390 x 795 mm Waga: 15,4 kg

Cena z kodem wynosi 1499,25 zł. Poniżej znajdziecie też opcję zakupu w innych sklepach:

Oczyszczacz powietrza TCL KJ120F

Rodzaj: oczyszczacz

oczyszczacz Filtracja: filtr wstępny, HEPA 13, filtr węglowy

filtr wstępny, HEPA 13, filtr węglowy Zalecany do pomieszczeń: do 16 m2

do 16 m2 Wydajność przepływu powietrza CADR: 120 m3/h

120 m3/h Tryby: 3

3 Cichy tryb nocny: 28 dB

28 dB Dodatkowo: moduł WiFi - możliwość sterowania za pomocą urządzeń mobilnych

moduł WiFi - możliwość sterowania za pomocą urządzeń mobilnych Wymiary: Ø250 x 370 mm

Ø250 x 370 mm Waga: 3,2 kg

Cena z kodem wynosi 254,25 zł. Poniżej znajdziecie też opcję zakupu w innych sklepach:

Oczyszczacz powietrza TCL Breeva A5WB

Rodzaj: oczyszczacz powietrza

oczyszczacz powietrza Zalecany do pomieszczeń: 34 m2 do 48 m2

34 m2 do 48 m2 Filtracja: filtr wstępny, HEPA 13, filtr węglowy

filtr wstępny, HEPA 13, filtr węglowy Wydajność przepływu powietrza CADR: 400 m3/h

400 m3/h Tryby: 4 + tryb automatyczny

4 + tryb automatyczny Cichy tryb nocny: 26 dB

26 dB Dodatkowo: moduł WiFi - możliwość sterowania za pomocą urządzeń mobilnych, jonizator, sterylizacja - lampa UV-C, timer

moduł WiFi - możliwość sterowania za pomocą urządzeń mobilnych, jonizator, sterylizacja - lampa UV-C, timer Wymiary: Ø270 x 600 mm

Cena z kodem wynosi 786,75 zł. Poniżej znajdziecie też opcję zakupu w innych sklepach:

Termowentylator ceramiczny Lin

Element grzejny PTC

PTC Moc grzewcza: 1000 W, 2000 W

1000 W, 2000 W Nawiew do wyboru : hłodny/ciepły/gorący

: hłodny/ciepły/gorący Funkcje: ochrona przed przegrzaniem, przełącznik bezpieczeństwa, funkcja oscylacji, timer 12-godzinny

ochrona przed przegrzaniem, przełącznik bezpieczeństwa, funkcja oscylacji, timer 12-godzinny Dodatkowo: pilot

pilot Wymiary: 19,5 x 20 x 65 cm

19,5 x 20 x 65 cm Waga: 1,9 kg

Cena z kodem wynosi: 366,75 zł. Poniżej znajdziecie też opcję zakupu w innych sklepach:

Wentylator podłogowy z pilotem Hoffen

Moc: 60 W

60 W Automatyczna oscylacja

Tryby pracy: 3

3 Regulacja nawiewu: tak

tak Wskaźniki: temperatury otoczenia

temperatury otoczenia Sterowanie: poprzez pilota lub za pomocą panelu dotykowego

poprzez pilota lub za pomocą panelu dotykowego Waga: 2,5 kg

Cena z kodem wynosi: 164,25 zł. A jeśli interesuje was podobny produkt, zajrzyjcie pod ten link

AGD kuchenne w promocji

Frytkownica beztłuszczowa Eldom Perfect Fry MFC1000

Technologia beztłuszczowa: gorące powietrze zamiast tłuszczu

gorące powietrze zamiast tłuszczu Wyświetlacz: LCD

LCD Regulacja temperatury: od 60°C do 200°C

od 60°C do 200°C Zegar 60-minutowy z sygnalizacją zakończenia pracy

60-minutowy z sygnalizacją zakończenia pracy 4 zapisane programy

Pojemność: 3 l

3 l Moc: 1400 W

1400 W Akcesoria: kosz, ruszt, forma do pizzy, forma do ciasta

kosz, ruszt, forma do pizzy, forma do ciasta Wymiary: 32 x 30 x 27 cm

32 x 30 x 27 cm Waga: 5,66 kg

Cena z kodem FRY50 wynosi 349 zł. Poniżej znajdziecie też opcję zakupu w innych sklepach:

Wielofunkcyjne urządzenie Eldom Perfect Mix 2 MFC2506

Funkcje: gotowanie, gotowanie na parze, blanszowanie, podsmażanie, prażenie, odgrzewanie, szatkowanie, miksowanie, kruszenie lodu, ważenie, wyrabianie, spienianie, podtrzymywanie temperatury, siekanie, mielenie, wyparzanie, emulgowanie, konwitowanie, sous vide, deglasowanie, ubijanie, blendowanie, rozpuszczanie

gotowanie, gotowanie na parze, blanszowanie, podsmażanie, prażenie, odgrzewanie, szatkowanie, miksowanie, kruszenie lodu, ważenie, wyrabianie, spienianie, podtrzymywanie temperatury, siekanie, mielenie, wyparzanie, emulgowanie, konwitowanie, sous vide, deglasowanie, ubijanie, blendowanie, rozpuszczanie Zaprogramowane przepisy: 351 receptur

351 receptur Wbudowana waga kuchenna (do 5 kg)

(do 5 kg) Regulacja temperatury : od 37°C do 120°C

: od 37°C do 120°C 90-minutowy timer

Ekran: 5' (13 cm), dotykowy

5' (13 cm), dotykowy Silnik: 600 W

600 W Grzałka: 1000 W

1000 W Moc grzanie + miksowanie: 1300 W

1300 W Pojemność: 3,5 l

3,5 l Zakres obrotów: 100-5000 obr./min

100-5000 obr./min Wymiary: 32,5 x 39 x 27,5 cm

32,5 x 39 x 27,5 cm Waga: 7,1 kg

Cena z kodem MIX400 wynosi 1599 zł. Poniżej znajdziecie też opcję zakupu w innych sklepach:

