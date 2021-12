Wyprzedaż w PS Store z okazji The Game Awards. Gry na PS4 i PS5 w promocyjnych cenach

The Game Awards 2021 to święto zarówno graczy, jak i deweloperów. Jak najlepiej docenić pracę tych ostatnich? Kupując ich gry oczywiście! Dzięki najnowszej wyprzedaży w PS Store możecie zdobyć kilka "perełek" w znakomitych cenach.

fot. Sony

Rano informowaliśmy was o znakomitej wyprzedaży gier na konsole Xbox One i Xbox Series X/S z okazji The Game Awards 2021. Teraz, na identyczną promocję zdecydowało się Sony w swoim oficjalnym cyfrowym sklepie PS Store.

Wyprzedaż z okazji The Game Awards 2021 w PlayStation Store - najciekawsze promocje

Poniżej znajdziecie najciekawsze, naszym zdaniem, gry objęte promocją w PS Store z okazji The Game Awards.

Wyprzedaż The Game Awards w PS Store potrwa tylko do 13 grudnia, więc na podjęcie decyzji nie macie wiele czasu.

Zobacz również:

Zobacz również: Harley Quinn i spółka pojawią się podczas The Game Awards