"Wysokie niebezpieczeństwo. Twoje Konto zostało zaatakowane"

W sieci pojawił się kolejny masowo rozsyłany scam, próbujący wyłudzić pieniądze.

Jest to oczywiście haczyk na naiwnych - nadawca liczy na to, że ktoś uwierzy i dla pewności zapłaci.

A oto treść takiego maila:

Pozdrowienia!

Jak być może zauważyłeś, wysłałem Ci wiadomość e-mail z Twojego konta. Oznacza to, że mam pełny dostęp do Twojego konta.

Patrzyłem na ciebie od miesięcy. Faktem jest, że zostałeś zainfekowany złośliwym oprogramowaniem podczas odwiedzania witryny dla dorosłych.

Jeśli nie jesteś obeznany z tym, wytłumaczę. Trojan Virus daje mi pełny dostęp i kontrolę nad komputerem lub innym urządzeniem. Oznacza to, że widzę wszystko na ekranie i włączam kamerę i mikrofon, ale nie wiesz o tym. Mam również dostęp do wszystkich Twoich kontaktów.

Dlaczego Twój program antywirusowy nie wykrył złośliwego oprogramowania?

Odpowiedź: Mój trojan ma sterownik i aktualizuję jego sygnatury co cztery godziny. Dlatego twój program antywirusowy milczy.

Nakręciłem film pokazujący, jak zaspokoisz się w lewej połowie ekranu, a po prawej widzisz film, który oglądałeś. Za pomocą jednego kliknięcia mogę wysłać ten film wideo do wszystkich Twoich e-maili i kontaktów w sieciach społecznościowych.

Aby temu zapobiec, przenieś 255 € na swój adres Bitcoin (jeśli nie wiesz jak to zrobić, napisz do Google: "Kup Bitcoin").

Adres Bitcoin: 1AuXbXYsB6HQLpiEhFr2EYp3DDioJDv46H

Po otrzymaniu płatności usunę wideo i nigdy mnie nie usłyszysz. Dam ci 48 godzin na zapłacenie. Gdy zobaczysz ten e-mail, otrzymam zawiadomienie. Czasomierz rozpoczyna się zaraz po tym. Składanie skarg gdzieś nie ma sensu, ponieważ ten e-mail nie może być śledzony jako mój i adres Bitcoin.

Nie popełniam żadnych błędów.

Jeśli dowiem się, że udostępniłeś tę wiadomość innej osobie lub organizacji, film zostanie natychmiast rozprowadzony!

Cześć!

- tutaj treść się kończy.

Wspomniany w mailu adres Bitcoin 1AuXbXYsB6HQLpiEhFr2EYp3DDioJDv46H znalazł się na stronie Bitcoin Abuse Database, która gromadzi takie właśnie adresy wyłudzaczy i szantażystów. Adres został zgłoszony dzisiaj, a jako właściciel podany jest: My own e-mail address, pbt29.internetdsl.tpnet.pl, IP 46.171.45.29 .

Jakkolwiek by nie było, nie należy dać się zastraszyć i po otrzymaniu tego maila po prostu wyrzucić go do kosza. Ostrzeżcie również znajomych - ktoś zapłacił: