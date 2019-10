Wystartowała halloweenowa wyprzedaż w cyfrowym sklepie GOG

Sklep GOG uruchomił ogromną wyprzedaż z okazji święta Halloween, w której znajdziecie ponad 300 przecenionych tytułów.

Święto Halloween, które coraz częściej jest praktykowane również w Polsce, oprócz zwyczajów związanych ze straszeniem i nagradzaniem słodyczami przynosi nam również liczne promocje. Ogromne wyprzedaże wystartowały już m.in. w cyfrowych sklepach Microsoftu i Sony, a teraz dołączył do nich GOG.

Wyprzedaż halloweenowa w GOG objęła ponad 300 produktów, a ceny niektórych z nich obniżono o nawet 90%. Jak można łatwo się domyślić, prym wiodą produkcję z gatunku horroru, jednak niemal każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wśród najciekawszych produkcji warto wymienić polskie horrory od Bloober Team - Layers of Fear, Layers of Fear: Inheritance czy Observer. Sympatycy mrocznych i ciężkich opowieści będą się dobrze bawić także przy Pathologic 2, Call of Cthulhu czy Vampyr. Nie zabraknie również czegoś dla graczy lubujących się w klasycznych przygodówkach (cała seria Broken Sword) czy grach fabularnych (Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku, Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści).

Oto wybrane przez nas tytuły z promocji GOG-a, którymi warto się zainteresować:

Alan Wake – 14,59 zł

Alan Wake’s American Nightmare – 8,89 zł

Amnesia: The Dark Descent – 11,49 zł

Blasphemous - 76,59 zł

Broken Sword: Director's Cut - 2,69 zł

Broken Sword 2: Remastered - 4,99 zł

Broken Sword 3: The Sleeping Dragon - 4,99 zł

Broken Sword 4: The Angel of Death - 4,99 zł

Broken Sword 5 - the Serpent's Curse - 7,99 zł

Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth – 10,79 zł

Call of Cthulhu – 64,99 zł

Diablo + Hellfire – 29,79 zł

Grim Dawn - 29,99 zł

Grim Dawn - Ashes of Malmouth - 45,39 zł

Grim Dawn - Crucible - 19,49 zł

Grim Dawn - Forgotten Gods - 46,38 zł

Hollow Knight – 27,49 zł

Inner Chains – 15,99 zł

Layers of Fear - 19,19 zł

Layers of Fear: Inheritance - 9,59 zł

Little Nightmares – 21,29 zł

Lords of the Fallen Game of the Year Edition – 14,99 zł

Metro 2033 Redux - 18 zł

Metro: Last Light Redux - 18 zł

Observer - 32,39 zł

Pathologic 2 - 82,49 zł

Vampyr – 79,90 zł

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku – 44,99 zł

Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści – 49,99 zł

Pełną listę dostępnych gier znajdziecie oczywiście na oficjalniej stronie sklepu. Wyprzedaż halloweenowa w GOG potrwa do 4 listopada.