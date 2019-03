Wystartowała wiosenna wyprzedaż na GOG

Na wszystkich graczy czeka teraz ponad 600 ofert z rabatami do 90% oraz codzienne błyskawiczne okazje w wyjątkowych cenach.

Tej wiosny GOG robi solidne porządki i odkurza kilka świetnych tytułów z DOS-a. Dzięki partnerstwie i długoletniej współpracy z ekipą DOSBox udało się wspólnie wzbogacić o zapisy w chmurze ponad 100 klasyków, a będzie ich jeszcze więcej. Od momentu wprowadzenia uniwersalnych zapisów w chmurze w GOG Galaxy, funkcjonalność ta była dodawana do coraz to większej liczby ponadczasowych gier, które nigdy do tej pory nie oferowały synchronizacji oraz kopii zapasowych w chmurze. Od dawna naszą misją jest to, by granie w dobre, stare tytuły sprawiało wszystkim jeszcze większą przyjemność i dzięki współpracy z ekipą DOSBox udało się zrobić kolejny krok w tym kierunku.

Wiele z tych DOS-owych gier wzbogaconych o zapisy w chmurze dołączyło do wiosennej wyprzedaży, dzięki której możesz oszczędzić na takich obowiązkowych pozycjach jak Colonization (-75%), Dungeon Keeper Gold (-75%), Heroes of Might and Magic (-75%), Alone in the Dark: The Trilogy 1+2+3 (-75%), Wing Commander III (-75%), klasycznych grach X-COM (-75%) oraz innych tytułach. Skoro jesteśmy już przy oszczędnościach, nie możesz przegapić błyskawicznych okazji z wyjątkowymi rabatami na wybrane tytuły, które będą aktywne przez 24 godziny. Pierwszy zestaw gier obejmuje Hellblade: Senua's Sacrifice (-60%), Dragon's Dogma: Dark Arisen (-75%), Mages of Mystralia (-70%), Wizard of Legend (-40%) i Caesar 3 (-35%), a kolejne pojawią się w piątek o godzinie 15:00.

Możesz też poczuć powiew wiosny, grając w świetne pozycje z gatunku RPG, takie jak: The Bard's Tale IV: Barrows Deep (-20%), Pillars of Eternity II: Deadfire (-34%), Kingdom Come: Deliverance (-50%), Tower of Time (-50%) czy Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku (-70%). Oprócz tego sprawdź swój spryt w strategiach, w tym BATTLETECH (-40%), Surviving Mars (-40%), Stellaris wraz z DLC (do -75%), Railway Empire (-50%), XCOM: Enemy Unknown Complete Pack (-80%) i nie tylko.

Jeśli masz ochotę na ekscytujące przygody, sięgnij koniecznie po Darksiders III (-30%), Dead Space (-75%), serię Brother's in Arms (-75%), Mafia III (-75%) i wiele innych. Może wolisz odkryć wyjątkowe gry niezależne? Sprawdź koniecznie This is the Police 2 (-25%), FoxTail (-45%), Dead Cells (-20%), Hollow Knight (-34%) lub Megaquarium (-30%).

Odwiedź GOG.COM i sprawdź pełną listę ponad 600 okazji dostępnych podczas wiosennej wyprzedaży, która potrwa do 28 marca, do północy.

