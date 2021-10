Wyświetlacz Galaxy S22 Ultra ma pobić rekord szczytowej jasności

Światło dzienne ujrzały nowe informacje na temat flagowego modelu przyszłorocznej serii Samsunga. Raport ujawnia, że Galaxy S22 Ultra najwyraźniej pobije rekord szczytowej jasności wyświetlacza, ustanowiony przez poprzednią generację smartfonów tej firmy.

Według znanego tipstera @UniverseIce, Galaxy S22 Ultra pobije najwyższy rekord jasności, jaki uzyskano w panelu wyświetlacza OLED. Innymi słowy, szczytowa jasność ekranu w tym smartfonie będzie większa, niż jakikolwiek inny smartfon Samsunga. Dodał również, że firma "oczywiście" zatrzyma najlepsze ekrany dla siebie.

Zobacz również:

The peak brightness of S22 Ultra broke through the highest record of Samsung's OLED screen. Obviously, Samsung still keeps the best screen for itself.