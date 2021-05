Wyświetlacz XDR Mini-LED w iPadzie Pro 12,9 z problemami!

Ekrany typu Mini-LED w sprzęcie firmy Apple trafiły do iPada Pro 12,9 2021. W przyszłości panele tego typu otrzymać ma również MacBook Air oraz MacBook Pro. Apple mocno chwaliło się tym elementem podczas ostatniej konferencji.

Niestety pierwsi użytkownicy iPada Pro 2021 nie są zadowoleni z jakości wyświetlacz Mini-LED. O co chodzi dokładnie i jak poważny jest problem?

Po raz pierwszy w historii inżynierowie Apple zastosowali ekran z podświetleniem Mini-LED. W dalszym ciągu jest to panel IPS LCD, a nie matryca OLED, którą znajdziemy w smartfonach z rodziny iPhone 12. Oznacza to, że piksele same w sobie nie są w stanie emitować światła. Za ich podświetlenie odpowiada specjalnie zaprojektowana warstwa składająca się z mnóstwa niewielkich punktów.

Czysto teoretycznie ekrany Mini-LED łączą najlepsze cechy paneli IPS LCD oraz OLED. Mowa o wysokiej jasności maksymalnej, rewelacyjnej reprodukcji kolorów oraz wysokim kontraście. Wszystko to bez konieczności bawi o wypalenie się panelu podczas wyświetlania statycznych treści.

Tyle słowem wstępu. Czas sprawdzić, jak panel Mini-LED w iPadzie Pro 12,9 radzi sobie w praktyce.

Firma wykorzystała wyświetlacz, który na powierzchni o przekątne 12,9 cala posiada 10 tysięcy diód podświetlających zgromadzonych w czterech strefach.

Wielu użytkowników, którzy kupili iPada Pro 12,9 w przedsprzedaży narzeka na jakość wyświetlacza. Na Twitterze i Reddicie znajdziemy sporo wątków z dokumentacją zdjęciowa. Dla części osób problemy z wyświetlaczami iPada Pro są nie do przyjęcia i oddali oni swoje egzemplarze. Inni kolei informują, że charakterystyka pracy paneli Mini-LED zupełnie im nie przeszkadza.

Głównym problemem w iPadzie Pro z ekranem Mini-LED jest bleeding - nadmierne podświetlenie obok jasnych elementów. Jest to świetnie widoczne podczas uruchamiania tabletu. Diody oświetlające logo Apple, podświetlają również czarną przestrzeń znajdującą się koło niego.

Wyżej wymieniony problem występuje również podczas odtwarzania filmów HDR w najwyższej jakości. W okolicy niektórych elementów pojawia się jasna chmura oraz elementy przypominające cień, które nakładają się na ciemne elementy znajdujące się w pobliżu jasnej sceny.

Here’s my experience with the blooming on the M1 #iPadPro so far. It’s very noticeable in dark room with UI elements on top of a black background, but that’s the only scenario where I really notice it. It’s expected with this display tech but still jarring coming from OLED. pic.twitter.com/8tG1euFzqn