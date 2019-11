Wyszukiwarka Google pokaże Ci, jak wymawiać słowa

Google wprowadza nową funkcję do wyszukiwarki - dzięki temu będzie ona mówić użytkownikowi, w jaki sposób wymawiać trudne słowa. Jak aktywować tę funkcję?

Aby skorzystać z tego rozwiązania, po prostu otwórz wyszukiwarkę Google i wpisz wymowa [słowo, które ma zostać przeczytane]. Pod wynikami wyszukiwania pokaże się sylabizacja fonetyczna, a po jej prawej stronie - ikonka z ustami. Po kliknięciu na nią, usta się poruszą, a z głośników usłyszysz głos wymawiający dane słowo. Prezentuje to poniższy, przygotowany przez Google filmik:

Ale na tym nie koniec. Jeśli istnieje więcej, niż jedna wymowa, możesz wybrać ją z rozwijanej listy. Ponadto, gdy do komputera podłączony jest mikrofon (w laptopach ta funkcja jest domyślna), Google może umożliwić poćwiczenie wypowiadania danego słowa. Kliknij na przycisk i powiedz je do mikrofonu - mechanizm (na podstawie algorytmów rozpoznawania mowy oraz uczenia maszynowego) oceni, czy robisz to we właściwy sposób. Jeśli tak nie będzie - poda wskazówki, aby ulepszyć ten stan rzeczy. Zauważmy, że przy wymowie słowa przez Google można włączyć wolną wymowę - to dobry sposób, aby nauczyć się sylabizowania danego słowa.

Nowa funkcja wyszukiwarki Google jest już dostępna w języku polskim - warto ją przetestować!