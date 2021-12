Wyszukiwarka Google pomoże znaleźć lekarza

Nowa funkcja ma ułatwić kontakty zarówno ze specjalistami, jak i lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej.

Google już dziś wprowadziło do swojej wyszukiwarki zmiany mające na celu łatwiejsze znalezienie doktora. Choć może się to kojarzyć z powrotem pandemii COVID-19, to tylko część prawdy. W każdym czasie wyszukiwarka ma po prostu dużo zapytań dotyczących znalezienia lekarza lub specjalisty w danej dziedzinie medycyny. Niestety, jak na razie wśród 12 dostępnych języków nie ma polskiego, lecz ma on zostać dodany z biegiem czasu. Zmiany dotyczą nie tylko precyzyjnego wskazywania najbliższych lekarzy na mapie, ale również filtrowania ich wg ubezpieczenia. Podejrzewam, że w Polsce będą dwie opcje - na Fundusz i prywatnie.

W samym USA Google wprowadził opcję dodawania języka, jakim posługuje się dana placówka medyczna. Dlatego będzie tam można znaleźć np. wyłącznie lekarzy hiszpańskojęzycznych czy mówiących po chińsku. Google deklaruje, że będzie bardzo często aktualizować informacje dotyczące lekarzy, dlatego podawane informacje zawsze będą aktualne - dotyczy to oczywiście nie tylko USA, ale całego świata. Z kolei sami medycy otrzymują możliwość stworzenia swojej dokładnej wizytówki internetowej, w której znajdą się m.in. godziny przyjęć oraz ceny.

