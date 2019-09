Wyszukiwarka Google pozwoli znaleźć informacje w materiałach wideo

Google ogłosiło nową funkcję swojej wyszukiwarki - znajdowanie informacji zawartych w treściach wideo. Jednak ich twórcy muszą pomóc w realizacji tego celu.

W chwili obecnej wyszukiwarka Google znajduje informacje na bazie tekstów i grafik, pozwala również na zdobywanie informacji audio z podcastów. Kolejnym krokiem w umożliwieniu nam znajdowania tego, co chcemy, jest wyszukiwanie w treściach wideo. Nie znajdowania konkretnego materiału wideo, ale informacji zawartych w nim, czyli w samym nagraniu. Jest to możliwe, jednak twórcy treści muszą w tym pomóc - umieszczając słowa kluczowe i ważne frazy w poszczególnych fragmentach nagrania. Jest to podobne do sytuacji, w której np. ktoś wrzuca na YouTube cały album i dzieli nagranie na kilkanaście fragmentów - każdy to początek nowego utworu. Dzięki oznaczeniu poruszanej w wypowiedzi tematyki, silnik będzie mógł zaprezentować dany materiał wideo w wynikach wyszukiwania.

Linki do kluczowych momentów pojawią się jak na razie w anglojęzycznej wersji YouTube, dopiero później funkcja ta zostanie udostępniona reszcie świata. Google już wprowadziło do tej wersji YT narzędzia dla twórców, które mają ułatwić dodawanie informacji o kluczowych momentach w nagraniach. Dlatego jeśli szukasz informacji w języku angielskim, możesz spodziewać się odnośników do konkretnych nagrań wideo w sieci.