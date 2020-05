Wyszukiwarka Google w trybie ciemnym - już można testować

Google zaczyna rozprowadzanie ciemnego trybu dla swojej aplikacji na Androida. A konkretnie - pokazywania wyników wyszukiwania na ciemnej stronie. Funkcję tę można już testować przy pomocy jednego prostego zabiegu.

Wprowadzenie trybu ciemnego ma oczywiście na celu przyniesienie komfortu oczom użytkowników. Ograniczenie jasności wyświetlacza docenią najbardziej te osoby, które spędzają dużo czasu na przeglądaniu stron w sieci. Google wprowadza możliwość korzystania z niego na stronie Google.com, a jak donosi 9to5 Google, można już z tego skorzystać poprzez włączenie odpowiedniej flagi w Chrome. Niestety, jak na razie dotyczy to wyłącznie użytkowników edycji Canary oraz Dev. To właśnie tam można wejść do flag (wpisując chrome://flags) i odnaleźć opcję Show darkened search pages on Android, a po jej znalezieniu - włączyć ją. Co dalej?

Po wpisaniu do wyszukiwarki poszukiwanej frazy, strona z wynikami pojawi się w kolorze ciemnym. Co ciekawe, innym sposobem na ten sam efekt jest jest dopisanie sufiksu &cs=1 w adresie wyników wyszukiwania. A więc na przykład mamy:

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pcworld.

Aby zobaczyć wyniki wyszukiwania w trynie ciemnym, dopisujemy

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pcworld&cs=1.

Ponieważ wyszukiwanie w trybie ciemny jest już w wydaniach Edge i Canary, oznacza to, że wkrótce pojawi się w stabilnej wersji.

Źródło: 9to5 Google